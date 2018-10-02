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Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС

2.1тЧитать материал на украинском

После выполнения боевых задач в составе Операции Объединенных сил с Донбасса вернулись военнослужащие воздушного командования "Центр".

"2 октября 2018 командир воздушного командования "Центр" - заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Кривоножко, поздравил военнослужащих управления, которые накануне вернулись после выполнения боевых задач в составе объединенных сил с территории Луганской и Донецкой областей", – сказано в пресс-центре воздушного командования в Facebook.

Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС

Командир вручил воинам знаки отличия Министерства обороны, Генерального штаба, командования ООС и ВСУ за мужество, героизм, верность военной присяге, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.

Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС
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"Пожелал личному составу крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в благородном деле во имя защиты Родины", – сказано в сообщении.

Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС
Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС
Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС
Выполнили боевое задание: с Донбасса вернулись военные ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября украинские военные продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько детей убили?
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