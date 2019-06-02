Выпал с воздушного шара: под Львовом произошла страшная трагедия

Мужчина выпал из корзины воздушного шара и умер возле села Репехов во Львовской области.
По данным пресс-службы областного управления Национальной полиции, смертельное ЧП произошло вечером, 1 июня.
"1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.
Воздушные шары (иллюстрация)
pixabay
Уточняется, что правоохранители установили личность погибшего аэронавта. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.
"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – резюмировали в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL,в конце мая в Киеве произошло жуткое ЧП – двое маленьких детей выпали из окон высотных зданий и чудом остались живы, получив серьезные травмы.
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