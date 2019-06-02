Выпал с воздушного шара: под Львовом произошла страшная трагедия

Мужчина выпал из корзины воздушного шара и умер возле села Репехов во Львовской области.

По данным пресс-службы областного управления Национальной полиции, смертельное ЧП произошло вечером, 1 июня.

"1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Воздушные шары (иллюстрация) pixabay

Уточняется, что правоохранители установили личность погибшего аэронавта. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL,в конце мая в Киеве произошло жуткое ЧП – двое маленьких детей выпали из окон высотных зданий и чудом остались живы, получив серьезные травмы.

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