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Выпал с воздушного шара: под Львовом произошла страшная трагедия

4.7тЧитать материал на украинском

Мужчина выпал из корзины воздушного шара и умер возле села Репехов во Львовской области.

По данным пресс-службы областного управления Национальной полиции, смертельное ЧП произошло вечером, 1 июня.

"1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", – сказано в сообщении.

Воздушные шары (иллюстрация)

Воздушные шары (иллюстрация)

pixabay

Уточняется, что правоохранители установили личность погибшего аэронавта. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.

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"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL,в конце мая в Киеве произошло жуткое ЧП – двое маленьких детей выпали из окон высотных зданий и чудом остались живы, получив серьезные травмы.

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Место
УкраинаЛьвов
Теги
полициясмерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Туда ему и дорога,во первых обычный честный человек не может себе позволить иметь свой собственный шар а значит он не честно нажил капиталы и не удивлюсь если контрабандой по скольку он с западной!!!ну и как по мне лично мне ни одного западенца не жалко,они не этнические украинцы плюс ворюги и контрабандисты!!!!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Не Львов, а Лёмберг. Польский город. Учись, обоз, правильно писать.
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