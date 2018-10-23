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"Выпадают волосы и зубы": раскрылись жуткие последствия катастрофы в Армянске 

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В оккупированном Армянске (Крым), где произошел выброс в воздух токсических веществ на заводе "Крымский титан" олигарха Дмитрия Фирташа, у людей начали выпадать волосы и зубы.

Их собирают для исследований специалисты Санкт-Петербургского института гематологии и трансфузиологии, сообщают "Примечания".

По словам специалиста института, благодаря волосам и зубам жителей можно узнать, какие химические элементы накопились в их организмах.

Уточняется, что выпавшие зубы и волосы необходимо приносить в местную поликлинику в кабинет заместителя главврача единственной в Армянске горбольницы Натальи Петуховой. Она подтвердила, что проводится сбор биоматериалов для института.

По словам врача, зубы и волосы уже сдали порядка 50 городских жителей. На вопрос, почему об их сборе не было объявлено публично, она сказала, что все вопросы к главному врачу: "Письмо (от ученых. — Ред.) пришло на имя руководителя, она объявила это в штабе, больше я не могу комментировать", — сообщила Петухова.

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Главврач больницы Татьяна Райкова пояснила, что публично объявлять о сборе волос и зубов не стали во избежание паники. "Там 50 человек, по-моему, их уже набрали, — сказала она. — Чтобы у людей не было лишней паники, лишних вопросов и разговоров. 50 человек — это не так много".

Когда собранные материалы будут переданы в Петербург и будут ли озвучены результаты исследования жителям Армянска, главврач уточнить не смогла.

"Я думаю, что какая-то информация появится, но я думаю, что она будет не на нашем уровне, а на правительственном, потому что работу этого института организовало наше правительство", — добавила Райкова.

Тем временем в "Минздраве" Крыма продолжают уверять, что жить в Армянске безопасно для здоровья. "С 15 по 21 октября в Центральную городскую больницу обратилось 42 человека, из которых 12 пациентов (4 взрослых и 8 детей) предположили, что их состояние связано с экологической обстановкой", — приводит данные пресс-служба оккупационного ведомства.

По словам "первого заместителя министра здравоохранения" Крыма Валентины Савченко, в результате обследования медики установили, что их заболевания не связаны с экологической обстановкой.

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма отвергают опасность химических выбросов и заверяют жителей, что все в порядке. Местные же продолжают бунтовать против бездействия так называемых чиновников и делятся фотодоказательствами экологической катастрофы.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
так это камни с неба! будет еще...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Маленький Иппу Лохлов, ты ешь кал? а шо петухов уже не лепите? все так хреново в кацапии? санкции?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Маленький Иппу Лохлов,это говорит цап,который лепит петухов из говна.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Выпадают зубы))))))))))))) Каждый тупой и ниЩий хохол зайди в поиске -ОПРОСЫ НИЩИХ ХОХЛОВ В КИЕВЕ......................))))) вЫ ТВАРИ БЕЗЗУБЫЕ - ХОХЛЫ --- когда вас Путин захватит , Я первым делом сделаю десяток стоматологий в Рогулии и за российски газ вам беззубым тварям буду всавлять зубы.. Чтоб вы мою любимую Европу не позорили....... ))))) Вы нация больных с жёлтыми зубами хохлов!!!- Путин вас вылечит - Русским хуем))))
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Tinin Alex
Tinin Alex
Мартененко Сергей, У меня истерика -когда жёлтозубый хохол с гнилыми зубами -начинает рассказывать про зубы- я по наследственности получил гнилые зубу - но за 600 000 руб делается всё красиво в пасти.. - мне не стыдно ваших хохлушек трахать и кусать.....Т
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Tinin Alex,тебя смотрю он "вылечил",был конченый,после лечения у путина,стал опущеный по жизни.
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Inshyna Lena
Inshyna Lena
Выпадают волосы и зубы? Какие люди бестолковые! Сказано же вам - это ОРЗ. Кругом, свободны.
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Inshyna Lena, А ведь это вы, хохлы, виноваты в этой беде. Вы же зарыли Северо-.крымский канал в 2014 году. Перекрыли днепровскую воду Крыму. и шламы заводов начали "пылить". И сейчас прыгаете от злобной радости, в "оккупированном" Армянске у людей волосы выпадают. Вот же какие вы суки, а. А помнишь опоры линии электропередачи взорвали и тоже радовались до усрачки, света нет в Крыму. Опять сучье поведение налицо. Ведь света не стало не только в администрации Крыма, но в и роддомах и в больницах. где могли идти экстренные операции. Вы, свидомые, подлейшие люди. Россия за два месяца восстановила независимое электроснабжение Крыма. Рано вы радовались своею сучьей радостью. По мосту из России с октября пошли грузовые фуры, через год пойдут пассажирские и товарные поезда. И снабжение крымчан будет лучше, чем у западенцев и рагулей. Но внимание! Днепр течет на Украину из России. как бы русские не перекрыли Днепр в верхнем течении. Вот хохлы-то "обрадуются". Есть русская пословица: Пошли за шерстью, а вернулись бритыми. Ну что, свидомые, помогли вам заморские "ляхи", под которых вы легли, как последние проститутки? Доллар по 30? Радость-то какая, а?
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