"Выпадают волосы и зубы": раскрылись жуткие последствия катастрофы в Армянске 

В оккупированном Армянске (Крым), где произошел выброс в воздух токсических веществ на заводе "Крымский титан" олигарха Дмитрия Фирташа, у людей начали выпадать волосы и зубы.

Их собирают для исследований специалисты Санкт-Петербургского института гематологии и трансфузиологии, сообщают "Примечания".

По словам специалиста института, благодаря волосам и зубам жителей можно узнать, какие химические элементы накопились в их организмах.

Уточняется, что выпавшие зубы и волосы необходимо приносить в местную поликлинику в кабинет заместителя главврача единственной в Армянске горбольницы Натальи Петуховой. Она подтвердила, что проводится сбор биоматериалов для института.

По словам врача, зубы и волосы уже сдали порядка 50 городских жителей. На вопрос, почему об их сборе не было объявлено публично, она сказала, что все вопросы к главному врачу: "Письмо (от ученых. — Ред.) пришло на имя руководителя, она объявила это в штабе, больше я не могу комментировать", — сообщила Петухова.

Главврач больницы Татьяна Райкова пояснила, что публично объявлять о сборе волос и зубов не стали во избежание паники. "Там 50 человек, по-моему, их уже набрали, — сказала она. — Чтобы у людей не было лишней паники, лишних вопросов и разговоров. 50 человек — это не так много".

Когда собранные материалы будут переданы в Петербург и будут ли озвучены результаты исследования жителям Армянска, главврач уточнить не смогла.

"Я думаю, что какая-то информация появится, но я думаю, что она будет не на нашем уровне, а на правительственном, потому что работу этого института организовало наше правительство", — добавила Райкова.

Тем временем в "Минздраве" Крыма продолжают уверять, что жить в Армянске безопасно для здоровья. "С 15 по 21 октября в Центральную городскую больницу обратилось 42 человека, из которых 12 пациентов (4 взрослых и 8 детей) предположили, что их состояние связано с экологической обстановкой", — приводит данные пресс-служба оккупационного ведомства.

По словам "первого заместителя министра здравоохранения" Крыма Валентины Савченко, в результате обследования медики установили, что их заболевания не связаны с экологической обстановкой.

Как писал OBOZREVATEL, оккупационные власти Крыма отвергают опасность химических выбросов и заверяют жителей, что все в порядке. Местные же продолжают бунтовать против бездействия так называемых чиновников и делятся фотодоказательствами экологической катастрофы.