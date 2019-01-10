''Выносил ихтамнетов из огня'': Россия решила ''слить'' Украине террориста ''ДНР''

Террориста Филиппа Венедиктова, воевавшего на стороне "ДНР" с 2014 по октябрь 2016 года высылают из России в Украину.

Ранее боевик пытался получить статус беженца в России, сообщил в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

"Хроники "гражданской войны". На Урале ополченца, который вынес русских из боя под Мариуполем, высылают на Украину. В этой новости прекрасно все", - отметил он.

Пользователи сети комментировали пост журналиста.

"Фейк - он же вынес "ихтамнетов", "Просто сказано в Украину. Луганда по Лаврову территория Украины. Вышлют назад в то гетто та и все", "Таки что, защитник русского мира попадет в рай?" – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Напомним, что Венедиктов преследуется властями Украины за совершение им преступления террористического характера. На Донбассе он служил в подразделении, специализирующемся на спецоперациях.

Филипп Венедиктов

Филипп Венедиктов в "ДНР"

Филипп Венедиктов в РФ

Филипп Венедиктов

Филипп Венедиктов

На украинском ресурсе "Миротворец", где размещены данные оккупантов и их пособников, сказано, что 36-летний сепаратист родом из Кривого Рога. Он проходил военную подготовку в Подмосковье и лечился на территории РФ. Террорист пытался получить убежище в РФ, но ему отказали. Он через суд добился своего решения, однако 4 января 2019 года ГУ МВД по Челябинской области направило в Верховный суд РФ жалобу с требованием отменить решение областного суда и принять новое об отказе Венедиктову на получение временного убежища в России.