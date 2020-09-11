В Запорожье вынесли приговор парню, который на глазах у людей поджег свою девушку

В Запорожье Шевченковский районный суд приговорил Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою гражданскую супругу Анастасию Ковалеву, к 15 годам тюрьмы.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Девушку Чайковский облил бензином 2 июля 2019 года, а через шесть дней она умерла.

Он был морально внутренне и внешне готов к такому суровому вердикту, сказано в сюжете. На протяжении всего процесса 29-летний мужчина сидел молча, не выражал эмоций, а когда объявили приговор, даже не пошевелился.

"Назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Взыскать с Чайковского Виталия в пользу Кристины Ковалевой моральный ущерб в сумме один миллион гривен", – объявила приговор судья.

Кроме того мужчине придется заплатить еще 200 тысяч гривен, потраченные на лечение девушки.

И осужденный, и его адвокат от общения с журналистами отказались. Мать погибшей девушки на оглашении приговора не присутствовала, поскольку находится за границей и не может приехать в Украину из-за COVID-19.

"Она была в июле этого года в Запорожье на годовщине гибели дочери, но мы с ней постоянно на связи, и она также хотела такого приговора", – сказал адвокат потерпевшей Марина Счастливая.

Ранее осужденный признавал свою вину, но пытался убедить суд в убийстве по неосторожности. Говорил, что просто хотел напугать свою девушку. Но судьи с его аргументами не согласились.

У Чайковского есть около месяца на апелляцию приговора. Воспользуется ли он этим правом – неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

Парень Анастасии – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

Родители погибшей Анастасии Ковалевой, которую в Запорожье облил бензином и поджег ее парень, рассказали причины ссоры пары накануне трагедии.

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