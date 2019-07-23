Вынесли драгоценности: в Киеве обокрали квартиру судьи Верховного суда

В Киеве обокрали квартиру судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины Льва Кишакевича.

Об этом написала "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По информации издания, воры проникли в помещение Кишакевича и вынесли драгоценности. Что именно украли – неизвестно.

Согласно декларации о доходах за 2018, у судьи есть две квартиры в Ивано-Франковской области, жилье в Киеве он арендует.

Лев Кишакевич Курс

Только по основному месту работы – в ВС и Ивано-Франковском национальном медуниверситете – он получил более 3,7 миллиона гривен годовой зарплаты.

В документе отмечается также, что наличными Кишакевич хранит 290 тысяч гривен и 25 тысяч долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве обворовали главу таможенной службы Максима Нефедова. Преступник сумел вытянуть из сумки его планшет.

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