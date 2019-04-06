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Выманивает деньги в ресторанах: в Украине раскрыли наглую схему мошенницы-гастролерши

1.6тЧитать материал на украинском

В Харькове мошенница-гастролерша за несколько дней выманила деньги у администраторов нескольких ресторанов и кафе.

Как сказано в сюжете ТСН, девушка использует одну и ту же схему. Под видом заказчика праздника она приходит в заведение и говорит, что хочет отменить заказ и забрать залог, так как у нее умерла бабушка.

При этом мошенница называет реальные данные (имена, номера телефонов) людей, которые заказывали праздники в кафе.

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"Администраторы открывали тетради, где это записано, и она успевала почитать, что в тетради пишут. Она входила в доверие, люди, посочувствовав, возвращали ей залоги", – пояснили схему в полиции Львова.

Мошенница

Мошенница

Скрин видео

Выманивает деньги в ресторанах: в Украине раскрыли наглую схему мошенницы-гастролерши

Скрин видео

Выманивает деньги в ресторанах: в Украине раскрыли наглую схему мошенницы-гастролерши

Скрин видео

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Отмечается, что когда записи с камер наблюдения выложили в соцсети, пользователи опознали девушку. 22-летняя Алена Аксенова уже 6 раз была осуждена за аналогичные преступления.

В прошлом году ее задержали во Львове. Там за месяц она обчистила по меньшей мере 20 ресторанов и кафе. После внесения залога в 340 гривен девушка сразу исчезла и до сих пор находится в розыске.

Алена Аксенова

Алена Аксенова

Алена Аксенова

Алена Аксенова

В полиции не исключают, что Аксенова уже покинула Харьков, ведь за время своей мошеннической "карьеры" она сменила несколько областей.

Как писал OBOZREVATEL, у мошенников появился новый вид развода при помощи ложного СМС и терминалов самообслуживания. Схема действует при продаже вещей на сайтах с объявлениями.

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Место
УкраинаХарьков
Теги
мошенникивидеофотографии
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