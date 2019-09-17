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17 сентября • обновлено в 22:41
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Выломали дверь и били спящих: львовские студенты устроили зверскую расправу над ровесниками

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Студенты Львовского профессионального училища технологий и сервиса жестоко избили младшекурсников.

Инцидент произошел в общежитии между учениками третьего и второго курса на прошлой неделе, пишет ZAXID.NET (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Парни-старшеклассники, которые учатся на поваров-кондитеров, выломали дверь и пришли в комнату к коллегам, которые спали, начав их бить. Происходящие ученики снимали на два телефона.

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Выломали дверь и били спящих: львовские студенты устроили зверскую расправу над ровесниками

Скрин видео

По словам активистов, в распоряжении которых оказались видео драки, пострадавшие напуганы и не хотят обращаться к руководству училища или к правоохранителям.

Один из студентов рассказал, что третьекурсники находились в состоянии алкогольного опьянения. Они якобы хотели отомстить пострадавшим за какую-то обиду.

И.о. директора училища Оксана Чайковская сообщила, что все участники конфликта выселены из общежития. По факту драки проводится служебная проверка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове толпа агрессивных молодых людей избила подростка-участника "Марша равенства". За инцидентом наблюдали множество прохожих, которые не спешили вмешаться в драку.

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Место
Украина Львов
Теги
Драка видео банда подростков
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Пигин Макс
Пигин Макс
Подростает майданное поколение. Скоро чертям в аду станет тошно!!!
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