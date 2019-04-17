"Вылизывал тарелки и интервью за макароны": российский пропагандист рассказал о реалиях "ДНР"

После прихода "русского мира" в Донецк жители города остались без элементарных благ цивилизации, средств на свое существование и в придачу ко всему под тотальным контролем террористов "ДНР".

Об этом рассказал российский пропагандист Дмитрий Стешин в статье для "Комсомольской правды". По его словам, все тяготы жизни в псевдореспублике он испытал на себе.

"Помню последние работающие банкоматы, выдающие бумажки по одной гривне. Стремительно закрывающиеся брендовые магазины — лишь бы все распродать за копейки и уехать скорее в Киев. Пустые улицы, трава между стыков плитки у входа в зеркальные офисы, люди с оружием, грозный рокот артиллерии на горизонте. Помню, как вылизывал вилки и тарелки — мытье посуды в городе без воды, пустое расточительство", — вспоминает он начало оккупации украинского Донбасса, которую, рупор Кремля, все равно оправдывает.

"ДНР" "Газета.ру"

Также он рассказал, как толпы пожилых жителей Донецка продавали книги у входов в супермаркеты, чтобы хоть как-то выжить. Однако в этих самых супермаркетах полки были практически пустые, поэтому покупать там было нечего.

"Пустые супермаркеты, заставленные шеренгами соков и кетчупа — как на закате СССР. И как не ездил на интервью без пакетов с макаронами и банками тушенки и сгущенки. Все помню", — пишет Стешин.

Еще одной неотъемлемой особенностью жизни в "ДНР", по его словам, является комендантский час. "После 9 вечера дороги и улицы в "республиках" вымирают. Комендантский час здесь соблюдают свято, наказание суровое — две недели в тюрьме, или как тут говорят "на подвале". И не важно — кто ты, какие связи, кто за тебя будет просить", — рассказывает пропагандист.

Однако, с возмущением отмечает Стешин, в псевдореспубликах постепенно начинает нарастать недовольство жизнью в оккупации. Наиболее активно это озвучивает молодежь.

"С украинской стороны через соцсети идет постоянный поиск недовольных среди молодежи. Именно для нее, происходящее — самое тяжкое испытание, нет "советских" защитных блоков и исторической памяти", — жалуется он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях жители оккупированного Донецка предлагают обменивать одежду на продукты питания: 1 кг гречки, три сока из гуманитарной помощи или шоколадка за футболку.

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