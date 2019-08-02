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Вылил кипяток жене в рот: появились детали жуткого случая в Запорожье

4.7т Читать материал на украинском

В Запорожье начали всплывать жуткие подробности очередного чудовищного случая: в этот раз мужчина облил кипятком свою гражданскую жену и мать его двоих детей, пока та мирно спала.

Как выяснилось, изверг специально пытался нанести как можно больше ран, так как фактически залил кипящую воду в горло 25-летней Насти Шаповаловой, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

У нее сейчас 20% ожогов на теле. Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы.

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Настя Шаповалова до трагедии

Настя Шаповалова до трагедии

Скриншот с видео

Дети в это время находились в соседней комнате.

Вылил кипяток жене в рот: появились детали жуткого случая в Запорожье

Скриншот с видео

Волонтеры, которые помогают Насте после случившегося, говорят, что у девушки практически нет живого места на лице. "Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, т. к. это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом", – написала Злата Некрасова в Instagram.

Доброе утро! Прошу максимальный репост! В 5 Больницу поступила девочка 1994г рождения, с ожогами верхней части тела, парень во сне облил её кипятком, ожог тела составляет 21%, ожоги глубокие. Девочка сирота, помочь ей некому. Даже кашу привезти некому. Сегодня мы от фонда приобрели лекарств на сумму 6347гр( чеки и транзакции выставлю в следующем посту). Справку Девочки тоже. Прошу каждого скинуть гривен по 20, и это будет огромная Помощь! Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, т.к это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом...у меня нет слов описать это. Врач сказал предстоят операции, средств на это естественно нет. Выписку с банка о собранных средствах предоставлю. Прошу всех максимальный репост. Только мы можем ей помочь. 5168742705726788 Некрасова Злата #детскийфондпомощиэмоция

Публикация от ️️🆉🅻🅰🆃🅰 🅽🅴🅺🆁🅰🆂🅾🆅🅰 (@zlata_nekrasova111)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

  • Парень Анастасии Ковалевой – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал и часто ревновал Настю.

  • Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

  • Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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Место
Украина Запорожье
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Украинзге мир. Впрочем, если она сепарка - то так ей и надо.
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