Вылил кипяток жене в рот: появились детали жуткого случая в Запорожье

В Запорожье начали всплывать жуткие подробности очередного чудовищного случая: в этот раз мужчина облил кипятком свою гражданскую жену и мать его двоих детей, пока та мирно спала.

Как выяснилось, изверг специально пытался нанести как можно больше ран, так как фактически залил кипящую воду в горло 25-летней Насти Шаповаловой, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

У нее сейчас 20% ожогов на теле. Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы.

Настя Шаповалова до трагедии Скриншот с видео

Дети в это время находились в соседней комнате.

Скриншот с видео

Волонтеры, которые помогают Насте после случившегося, говорят, что у девушки практически нет живого места на лице. "Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, т. к. это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом", – написала Злата Некрасова в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

Парень Анастасии Ковалевой – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал и часто ревновал Настю.

Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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