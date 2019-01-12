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Вылетел в кювет: на Черниговщине перевернулся двухэтажный автобус ''Киев-Москва''. Первое видео ДТП

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В субботу, 12 января, в Черниговской области вблизи села Калитянское произошло ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом сообщением "Киев-Москва".

Видео происшествия, записанное очевидцем, опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный". На кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок, возле него собрались люди.

Информации о пострадавших в аварии пока нет.

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На трассе в Запорожской области перевернулся автобус с пассажирами

Вылетел в кювет: на Черниговщине перевернулся двухэтажный автобус ''Киев-Москва''. Первое видео ДТП

Скрин видео

Вылетел в кювет: на Черниговщине перевернулся двухэтажный автобус ''Киев-Москва''. Первое видео ДТП

Скрин видео

Вылетел в кювет: на Черниговщине перевернулся двухэтажный автобус ''Киев-Москва''. Первое видео ДТП

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, согласно последней статистике ДТП в Украине, за 2018 год существенно снизилось количество аварий, однако на дорогах страны каждый день все равно гибнет девять человек.

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Место
УкраинаЧернигов
Теги
ДТПвидео
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