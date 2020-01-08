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8 января • обновлено в 11:00
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"Вылетаю!" Зеленский срочно покинул Оман из-за крушения самолета

3.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Иране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", – говорится в сообщении.

Новости
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: при СНБО срочно создали оперативный штаб

Также Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, которые были на рухнувшем самолете.

Отмечается, что на место ЧП в аэропорт "Имам Хомейни прибыли посол и консул Украины в Иране. По поручению президента аппарат СНБО создал оперативный штаб. Для отправки тел погибших МИД и Минобороны подготовили спецсамолеты, которые полетят в Иран.

Авиакатастрофа в Иране

Авиакатастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Яку в біса "поїздку в Оман" - той віслюк поїхав відпочивати!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пусть осторожно взлетает..
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Oleg Oleg, А он через ЮАР полетит...за свои...личные...Дня через три доберётся
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