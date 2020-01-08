"Вылетаю!" Зеленский срочно покинул Оман из-за крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Иране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", – говорится в сообщении.

Также Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, которые были на рухнувшем самолете.

Отмечается, что на место ЧП в аэропорт "Имам Хомейни прибыли посол и консул Украины в Иране. По поручению президента аппарат СНБО создал оперативный штаб. Для отправки тел погибших МИД и Минобороны подготовили спецсамолеты, которые полетят в Иран.

Авиакатастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

В сети опубликовали видео падения украинского самолета Boeing 737.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

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