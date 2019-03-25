"Выкалывали глаза, отрезали груди…" В России рассказали новую страшилку про ОУН

В России начали активно распространять новые страшилки об Организации украинских националистов.

В интервью "МК" 90-летний КГБшник Георгий Санников рассказал о своей "борьбе с бандеровцами" во время работы в западных украинских областях.

"Банды знали, что есть указание задерживать их только живыми, и ничего не боялись. У них были каналы связи с Западом. А я был наслышан о страшных зверствах, которые они творили на Западной Украине. Не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Выкалывали глаза, отрезали груди..." — заявил россиянин.

По его словам, также поразили "бункеры, в которых прятались бандеровцы". "Их были тысячи. Я бывал во многих — от самых простых до шикарных, оборудованных всем необходимым. Я был потрясен тем фактом, что бандеровцы заставляли строить бункеры евреев, которых потом убивали, чтобы те не выдали схрон. С этой же целью уничтожали всех собак в этом районе, чтобы лаем не выдали их. Еще перед глазами стоят женщины-бандеровки. Среди руководства движения было много супружеских пар. Они были верны друг другу и идее. Я не могу забыть, как задержанные нами муж и жена просили застрелить их как бы при попытке бегства", — рассказал Санников.

Георгий Санников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный экс-регионал в эфире российского телевидения выдал страшилку об Украине, заявив, что в стране якобы устраивают кровавые расправы над теми, кто выражает свое несогласие с властью.

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