Выиграет апелляцию? Экс-адвокат Зайцевой указала на важную деталь в деле

Экс-адвокат осужденной за ДТП в Харькове Алены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что апелляционная жалоба на обвинительный приговор, которую подала девушка, может быть удовлетворена.

Обжаловала решение суда уже новый защитник виновницы ДТП Юлия Плетнева. Всех же прежних адвокатов от участия в процессе Зайцева освободила, передает "Kharkiv Today".

"Я расторгла договор с Зайцевой. По обоюдному желанию, по соглашению сторон. С текстом апелляции я не знакомилась", – подтвердила Козырь.

Юлия Козырь politeka.net

При этом правозащитница не исключила, что новый адвокат Зайцевой имеет шанс выиграть дело во второй инстанции.

"Прежде всего, обязательно суд должен был применить смягчающие обстоятельства – частичное возмещение ущерба пострадавшим и чистосердечное раскаяние. Это два тезиса, которые прямо указаны в законе и остальные нормы права указывают на то, что не может суд проигнорировать их. Эта норма императивная. Думаю, перспектива для апелляции в отношении Зайцевой есть", – заявила ее бывший адвокат.

Алена Зайцева УНИАН

Отметим, всего осужденную в процессе представляли три правозащитника: Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець.

Примечательно, что для Мельниченко подача жалобы в апелляцию стала новостью. "Я ничего об этом не знал", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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