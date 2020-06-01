Выходил на связь: всплыли подробности о похищении украинского военного на админгранице с Крымом

Карина Бондаренко Расследования 12:19, 1.06.2020 Обновлено: 13:06, 1.06.2020

Военнослужащий Евгений Добринский после своего исчезновения утром 30 мая выходил на связь.

Как сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, мужчина звонил своему сослуживцу.

По информации журналистов, Добринский около 11 утра сообщил ему, что находится на территории временно оккупированного Крыма, но не знает, где именно.

На админгранице с Крымом похитили украинского военного
УНН

Напомним, что в районе полуострова Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стало известно имя и детали похищения военного ВСУ на админгранице с Крымом

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Расследования

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