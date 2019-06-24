''Выходец из банды'': что известно о скандальном рестораторе от ''Слуги народа''

От партии "Слуга народа" в политику идет очередное "новое лицо". Свои силы на досрочных выборах пробует известный ресторатор и шоумен Николай Тищенко.

Украинцам он в основном известен по участию в ряде рейтинговых телевизионных проектов: "МастерШеф", "Танцы со звездами", "Ревизор"... Однако, по слухам, в 90-х он был активным участником преступных группировок, благодаря помощи которых сколотил целое состояние.

Что известно о прошлом шоумена и почему он хочет в Верховную Раду – в материале OBOZREVATEL.

Шоумен в политике?

Николай Тищенко для многих украинцев фигура известная. Он владеет сетью ресторанов "Наша карта". Туда входят: "Ришелье", "Сейф", "Велюр" и другие. Медийную огласку он получил благодаря активной работе на ТV.

За последние годы регулярно участвовал в шоу "МастерШеф" в качестве члена жюри, а также "Танцы со звездами". На "Новом канале" он и вовсе продолжил дело известной ведущей Ольги Фреймут и стал лицом программы "Ревизор".

Получив известность, Николай Тищенко всерьез нацелился на кресло народного депутата от партии "Слуга народа". Учитывая высокий запрос на новые лица в украинском обществе, ресторатор решил воспользоваться трендом. Выбрал для этого один из мажоритарных округов Киева – 218. Это Святошинский и Оболонский районы столицы.

Николай Тищенко Медианяня

Но по данным СМИ, место в партии ресторатор попросту купил. Учитывая ряд скандалов вокруг возможной "покупки" мест на округах у партии "Слуга народа", такая версия выглядит достаточно убедительной.

Именно поэтому Тищенко пошел по мажоритарке, минуя публичные обсуждения, партийный праймериз. В противном случае об его прошлом заговорили бы многие. А так, согласно закону, регистрация мажоритарных кандидатов продлится до 20 июня, то есть ровно за месяц до выборов. Когда его официально зарегистрируют на округе, проблем с исключением из партии можно избежать.

При огромной поддержке "Слуги народа", а также с приличным финансовым ресурсам, ресторатор может представлять интересы киевлян в парламенте уже этим летом. Правда, нужен ли жителям столицы народный депутат с таким прошлым?

Бывший член ОПГ

Судя по ряду расследований, ресторатором Николай Тищенко стал не просто так. Стартовый капитал для своего бизнеса он заработал отнюдь не честным путем. Так, по информации издания "Открытая Украина", ранее шоумен имел воровскую кличку "Коля Оболонский".

“Даже не знаю – плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как “Закусенца”, в 90-е ласково звали “Коля Оболонский”. Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде”, – утверждает источник издания.

По его словам, в 90-х Тищенко якобы был хорошо известен в уголовных кругах. Отмечается, что в 1988 году он связался с преступной группировкой и, достигнув определенных успехов, с шумом из нее ушел. Источник заверил, что ресторатор распрощался с бандитским прошлым, однако якобы и дальше прибегает к незаконным методам ведения бизнеса.

"Тищенко любит покупать рекламные статьи, участвовать в телешоу и создавать совершенно другой образ. Но не хотелось бы, чтобы он создавал образы в Верховной Раде. А он планирует, и баллотируется по мажоритарке от партии Зеленского", – возмущается источник.

Издание "Наш Киев" уточняет, что в бурные 90-х Тищенко был связан с ОПГ Савлохи. И ушел из "команды" со скандалом.

"Позднее он со скандалом вылетел из данной группировки. После ухода Тищенко длительное время пользовался услугами охраны. При этом он отметил, что Тищенко как не умел, так и не научился честному построению бизнеса. Как отметил источник, на данный момент не все помнят поступки и действия ресторатора, потому что он раскручивает совершенно иной образ", – говорится в СМИ.

Стоит добавить, что на связь с криминалом обратили внимание и поклонники ресторатора в его Instagram. Так, еще в октябре 2017 года он опубликовал фото с оголенным торсом на одной из яхт в Турции. Было видно, что живот Тищенко покрыт шрамами. Подписчики предположили, что эти порезы он получил еще во время своей "бурной" молодости.

Николай Тищенко

Спустя 5 лет после Революции Достоинства, украинцы действительно хотят видеть новые лица в политике, однако едва ли это должны быть люди с криминальным шлейфом.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!