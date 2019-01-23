Выгнали из маршрутки на мороз: на Житомирщине разгорелся скандал из-за смерти студентки

В Житомирской области 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее высадили из маршрутки между населенными пунктами.

Как передает olevsk.zt.ua, тело студентки Новоград-Волынського медицинского колледжа Ирины Дворецкой обнаружили 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская.

На странице "Олевщина Радикальная" сообщается, что инцидент произошел 8 января. Водитель Олег Жилинский, следовавший по маршруту Копище - Житомир, около 4 утра вместе с кондуктором высадил девушку в лесу. Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

"Девушка не смогла найти денег, зато предлагала мобильный телефон в залог и обещала деньги отдать в Олевске (проезд из Рудни-Хочинской в Олевск ориентировочно 25 грн). И нелюди все равно заставили Ирину выйти из автобуса. В результате испуга девушка заблудилась, попала в бобровую яму, где и остановилось ее сердце. 10 января на месте гибели ее и нашел отец", — сказано в сообщении.

Фото: Олевськ.zt.ua

В свою очередь, как написала в Facebook депутат Житомирского облсовета Елена Галазуга, "ситуация неоднозначная", и правоохранители должны прояснить подробности ЧП.

"Мне сказали: девушка была пьяна, вышла сама, погрязла в грязи, перед тем поссорилась с родителями. Это если кратко. Больше информации должно быть со всех сторон", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев потрясла трагическая смерть известного журналиста, который скончался из-за обморожения, потеряв сознание посреди улицы.

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