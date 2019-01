Выглядит жутко: Россия пошла на подлость в отношении украинского узника Кремля

Украинского консула в РФ не пустили к незаконно удерживаемому политзаключенному Павлу Грибу, несмотря на его критическое состояние.

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты отметили, что расценивают такой шаг как грубое нарушение Россией своих международных обязательств.

"МИД выражает решительный протест в связи с получением 29 января отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешения на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", – сказано в заявлении.

"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Грибу, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении", – заявили в МИД.

Забил тревогу и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о реальном состоянии политзаключенного.

"Его болезнь прогрессирующая и очень опасна, есть свидетельства и того, что из-за нахождения в СИЗО Павел получил новые сложные заболевания", – пояснил министр.

Климкин призвал международных партнеров оказать давление на Россию, чтобы Гриб получил надлежащее лечение. "Сейчас российское псевдосудопроизводство, и главное, направление "по этапу" могут его просто убить. Именно так, это не патетика", – подчеркнул министр.

С призывом предоставить Грибу надлежащую медицинскую помощь выступили в США. Об этом написали на странице посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь узникам, которых она несправедливо удерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных", – сказано в заявлении.

We are deeply concerned by recent reports about the health of Ukrainian #PavloHryb. Russia must provide appropriate medical care to the Ukrainians it unjustly detains and should release all Ukrainian political prisoners immediately. pic.twitter.com/p0TwO5z738