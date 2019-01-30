|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Выглядит жутко: Россия пошла на подлость в отношении украинского узника Кремля

2.3тЧитать материал на украинском

Украинского консула в РФ не пустили к незаконно удерживаемому политзаключенному Павлу Грибу, несмотря на его критическое состояние.

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Дипломаты отметили, что расценивают такой шаг как грубое нарушение Россией своих международных обязательств.

"МИД выражает решительный протест в связи с получением 29 января отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешения на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", – сказано в заявлении.

Новости
''Привязывали гири и морили голодом'': украинский узник Кремля рассказал о зверствах ФСБ

Выглядит жутко: Россия пошла на подлость в отношении украинского узника Кремля

Радио Свобода

"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины к Павлу Грибу, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении", – заявили в МИД.

Забил тревогу и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал о реальном состоянии политзаключенного.

"Его болезнь прогрессирующая и очень опасна, есть свидетельства и того, что из-за нахождения в СИЗО Павел получил новые сложные заболевания", – пояснил министр.

Выглядит жутко: Россия пошла на подлость в отношении украинского узника Кремля

Ракурс

Климкин призвал международных партнеров оказать давление на Россию, чтобы Гриб получил надлежащее лечение. "Сейчас российское псевдосудопроизводство, и главное, направление "по этапу" могут его просто убить. Именно так, это не патетика", – подчеркнул министр.

С призывом предоставить Грибу надлежащую медицинскую помощь выступили в США. Об этом написали на странице посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь узникам, которых она несправедливо удерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
7
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golubtsov Kirill
Golubtsov Kirill
Очередной прыщавый свидогерой салопидоргов?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги