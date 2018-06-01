Выдворение из Украины: Саакашвили проиграл очередной суд

Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру "Руху нових сил" Михеилу Саакашвили в требовании признать незаконным решение Государственной миграционной службы о его реадмиссии в Польшу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, также не было удовлетворено требование политика признать незаконными соответствующие действия по реадмиссии и обязать ГМС отменить данное решение.

В суде пояснили, что фактическими обстоятельствами дела было установлено, что 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через госграницу Украины "Шегини" Саакашвили совершил незаконное пересечение госграницы Украины из Польши без разрешения соответствующих органов власти.

"Факт незаконного пересечения государственной границы подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу, а именно постановлением Мостиского районного суда Львовской области, которое оставлено без изменений соответствующим постановлением Апелляционного суда Львовской области", – сказано в сообщении

Из предоставленных сторонами документов суд установил, что реадмиссия Саакашвили как лица, которое незаконно находится на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре, инициированной ГМС, на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии, и ратифицированной соответствующим законом Украины.

Суд также установил, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса польская сторона дала согласие на реадмиссию политика, о чем сообщила Госмиграционной службе Украины письмом, копия которого имеется в материалах административного дела.

Напомним, ранее суд отказал Саакашвили в иске против Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы относительно возобновления гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.

Сам лидер "Руху нових сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

12 февраля Саакашвили задержали и депортировали из Украины. "Обозреватель" описал все подробности произошедшего.