"Выдернули без одежды!" Из Крыма в Россию силой вывезли украинского активиста

Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, этапированный с оккупированного полуострова, находится в российском Ярославле.

Об этом в Facebook сообщила российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева. Она отметила, что крымчанина перевозили по нескольким городам.

"Потерявшийся в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а еще до этого – в Краснодаре. Сегодня (13 марта) в 16:30 его вывезли из Ярославля, вероятно, в Тверь", – рассказала она.

Она отметила, что люди из благотворительного фонда "Руси сидящей" успели передать Балуху немного продуктов, а окрестные зэки – теплые ботинки.

"Расстояние от Ярославля до Твери - 300 км, остается надеяться, что на этом участке не будет никаких изгибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы", – добавила Ивлева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму утром 8 декабря 2016 года явились в дом украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После четырехчасового обыска активиста задержали.

В июле 2018 года суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

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