Выданный России пособник оккупантов собрался участвовать в выборах в Украине, – журналист

Бывший лидер УНА-УНСО Эдуард Коваленко, который был осужден на пять лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва мобилизации, а в 2019 году – выдан России по обмену пленными с "Л/ДНР", вернулся в Украину. Здесь он собрался участвовать в выборах.

Известно, что его партия "Спас" выступает за присоединение Украины к России, то есть, "за ликвидацию государственности". Об этом на своем канале в YouTube рассказал журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пособник оккупантов спокойно вернулся в Украину и гуляет на свободе. Сейчас находится в Херсонской области и уже объявил о том, что собирается участвовать в будущих выборах вместе со своей партией "Спас", – отметил он.

Экс-лидер УНА-УНСО Эдуард Коваленко во время провокационной акции якобы "в поддержку" Виктора Ющенко 26 июня 2004 года в Киеве (euromaidanberlin.wordpress.com)

По словам журналиста, Коваленко – удивительный персонаж. Его он называет "провокатором со стажем".

"Еще в 2004 году, будучи членом УНСО, изображал упоротого украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать Ющенко и "оранжевые" партии. После начала событий 2014 года – открыто поддерживал агрессию против Украины и боевиков "Л/ДНР", – напомнил Казанский.

Он также добавил, что после обмена пленными, когда Коваленко был передан в Луганск, тот раздавал интервью СМИ "ЛНР", где подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, "изображал нациста, чтобы разжигать истерию и противостояние в обществе, стравливать людей". При этом боевиков "Л/ДНР" мужчина называл "борцами за независимость" от Украины.

В 2019-м осужденного Коваленко в рамках обмена передали на Донбасс (zp.depo.ua)

Теперь же, подчеркнул журналист, он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к оккупированному Крыму с партией "Спас", которая, в отличие от "Русского блока" и КПУ, так и не была ликвидирована.

"Какое-то безумие. Получается, что участие в обмене дает преступникам иммунитет и какую-то индульгенцию. Можно творить, что угодно, но если Россия потребует тебя освободить – то тебя выпустят и можно будет открыто заниматься антигосударственной деятельностью", – возмутился Казанский.

Эдуард Коваленко (Скриншот с видео YouTube-канала Спілка Блогерів України)

Перед еще одним обменом пленными между Киевом и "Л/ДНР", который накануне анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак, журналист назвал этот процесс "фактически шантажом".

"Боевики берут в заложники наших граждан и соглашаются их отпустить только в обмен на своих подельников, поэтому мы вынуждены время от времени передавать в ОРДЛО террористов, убийц, предателей и прочую падаль. Но теперь выходит, что участие в обмене освобождает от ответственности за государственную измену…" – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках обмена пленными России выдали одного из бывших лидеров "Украинской национальной ассамблеи – Украинской националистической самообороны", известного пособничеством сепаратистам, Эдуарда Коваленко.