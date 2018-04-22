Выдала красная кофта: вскрылись страшные подробности о "луганском маньяке"

Ростовского насильника Завена Алмазяна, который орудовал в Луганске в начале 1970-х, выдала красная кофту, которую он украл у одной из жертв.

Жуткие подробности описаны в статье "КП в Украине". До этого инцидента маньяк считался неуловимым.

Но однажды с места преступления он забрал красную кофточку жертвы. Видимо, приняв эту вещь за талисман, маньяк наденет ее в свой следующий выход, и именно она поможет разоблачить убийцу.

Потеряв осторожность и бдительность, он пошел в парк и схватил одиноко прогуливающуюся женщину, которой удалось вырваться и закричать. На крик отреагировали народные дружинники, продолжавшие патрулировать улицы города. Все выходы из парка были перекрыты, а во время облавы задержали шестерых подозрительных мужчин.

На опознании выжившая жертва указала на того, который был одет в красную женскую кофту, надетую задом наперед и оттого имевшую вид мужского пуловера.

"Задержанный признался, что служит в воинской части, находится в самоволке и не понимает, какие к нему вопросы. Но когда родственники последней убитой признали в кофточке знакомую вещь, отпираться от содеянных преступлений не стал", - сказано в публикации.

На тот момент Алмазяну исполнилось 20 лет. Он служил в Луганске в армии. Родом он был из Ростова.

В общей сложности он совершил 3 убийства и 12 нападений с целью изнасилования. Маньяка приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. Он пытался подать прошение о помиловании, но суд отклонил его. Приговор привели в исполнение в 1973 году, а дело "луганского маньяка" долгие годы находилось под грифом "Секретно".

Как сообщал "Обозреватель", ранее пологовский маньяк Сергей Ткач, который недавно женился на 24-летней россиянке, рассказал, что сделал бы с убийцами своих детей.