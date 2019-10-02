Выдача российских паспортов на Донбассе: ГПУ проверит переписку Зеленского

В Украине суд разрешил Главной военной прокуратуре ГПУ получить в СНБО документы о выдаче иностранных паспортов украинцам.

Прокуроры могут истребовать документы даже из Офиса президента и Кабинета министров. Решение принял 26 сентября Печерский районный суд Киева, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно материалам судебного производства, Главная военная прокуратура расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов украинцам, что является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Украины.

В решении суда сказано, что в ходе расследования у следствия возникла необходимость в получении временного доступа к документам аппарата СНБО, в которых содержатся сведения о массовой выдаче паспортов и "о запланированных мерах по устранению таких реальных или потенциальных угроз".

Поэтому суд разрешил Генпрокуратуре получить в СНБО необходимую документацию за период с 07 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года. Теперь следователи военной прокуратуры смогут получить доступ к входящей и исходящей документации, которая поступала от Главного управления разведки Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов, с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России.

Доступ также открыт и к документам, которые СНБО отправлял в Офис президента, Кабинет министров и центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы, а также к стенограммам заседаний СНБО с 2014 года и письменным решениям.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

При этом для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

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