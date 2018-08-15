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Готовят аресты: в "ЛНР" придумали "ловушку" для украинских патриотов

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"МГБ ЛНР" принялось обзванивать членов различных общественных организаций, действовавших на территории Луганской области до оккупации в поисках проукраински настроенных лиц под видом украинских патриотов, провоцируя их на "незаконные" действия.

Как координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, террористы призывают совместно бороться с российскими оккупантами, распространять украинскую символику и пропагандистские листовки.

"Цель – выявить согласных на подобную деятельность членов общественных организаций с последующими арестами по подозрению в шпионаже или склонением к негласному сотрудничеству по выявлению проукраински настроенных граждан в обмен на не привлечение к ответственности", - написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили новое наказание для участников референдума "Л/ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Луганска и Луганской области
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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