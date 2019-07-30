"Вычисляют отсутствие жильцов": в Киеве воры "пометили" квартиры

В Соломенском районе Киева жильцы многоэтажного дома обнаружили возле своих дверей странные метки, оставленные, предположительно, ворами.

Об этом сообщила киевлянка под ником Синичка Феникс на странице "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook. На опубликованных фото видно, как на дверях, рамах или стенах краской нарисованные знаки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Эти метки обнаружены на улице Донецкая, 65", — написала она.

Метки Facebook/Синичка Феникс

В комментариях под постом люди отметили, что это проделки воров.

"Это, скорее всего, намеченные на грабеж квартиры, если только детки не баловались, те метки, которые провисят несколько дней, могут означать, что жильцы на отдыхе. Еще вариант — вычисляют время отсутствия дома жильцов. Просто каждый нормальный человек свою дверь очистит, на это и расчет", "Это метки, которые ставят домушники, чтобы обокрасть квартиру", — предположили пользователи.

Метки Facebook/Синичка Феникс

Метки Facebook/Синичка Феникс

Метки Facebook/Синичка Феникс

Метки Facebook/Синичка Феникс

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Пост Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве уже были подобные случаи. Жители многоэтажки в Днепровском районе обнаружили массовые метки возле своих квартир.

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