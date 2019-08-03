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Выбросила чемодан с мертвым сыном: пойманная горе-мать объяснила свой поступок

2.7т Читать материал на украинском

Анна Пилявская, выбросившая мертвого ребенка в чемодане на свалку, после задержания дала полиции показания.

По ее словам, вечером 25 июня у сына внезапно поднялась температура, и она по своему усмотрению дала ребенку какие-то лекарства.

Ночью она проснулась и увидели, что у мальчика судороги. Анна бросилась искать лекарства, чтобы спасти сына от астматического приступа, но когда вернулась, то ребенок уже умер.

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Анна Пилявская

Анна Пилявская

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Женщина также рассказала, что испугалась обвинений в ненадлежащем уходе за ребенком, а потому чемодан с мертвым сыном вывезла подальше на пустырь и дальше скрывалась у знакомых", - рассказали в полиции.

Напомним, Анну Пилявскую зафиксировали камеры, когда она выбросила чемодан со своим ребенком на свалку. Женщина переехала в Черновцы за месяц до трагедии, нигде не работала и за ребенком не следила. Часто кормить малыша приходилось людям, живущим в соседних домах.

Чемодан с ребенком

Чемодан с ребенком

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Тело мальчика было обнаружено 28 июня на окраине Черновцов.

  • Местные жители рассказали, что погибший ребенок, которого нашли в чемодане, был сильно избитым.

  • Полиция Чернивецкой области опровергла информацию о насильственной смерти мальчика и заявила, что причиной гибели могла быть астма.

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Место
Украина Черновцы
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