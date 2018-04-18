Выбросил в окно: в Кропивницком произошел скандал с матерью АТОшника

В Кропивницком водитель маршрутного такси выбросил в окно предъявленное матерью погибшего воина АТО Игита Гаспаряна удостоверение.

Как сообщила вдова бойца Тамара Григорян, инцидент произошел 18 апреля, на маршруте №134, передает местное издание "Утренний город".

"Сегодня мама решила проехать в маршрутке, показала удостоверение. Он его выхватил из рук, начал смеяться и сказал, что выбросил его. Говорит: "Идите и заберите его на улице". Я не понимаю, над чем здесь смеяться. Что у нее сын погиб? Происшествие произошло в 8:30", – рассказала она.

В свою очередь в управлении транспорта и связи информацию об инциденте подтвердили.

"Сегодня поступила жалоба на водителя маршрута №134. Сейчас жду водителя для выяснения обстоятельств происшествия. Мне известно, что женщина, мать погибшего, зашла и предъявила водителю удостоверение. Он его выбросил в окно", – сообщил начальник управления Александр Вергун.

Как сообщал "Обозреватель", в Запорожье водитель маршрутки жестоко обошелся с инвалидом на костылях.