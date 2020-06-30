Выброс радиации у северных границ России мог случиться из-за ракеты "Буревестник", – СМИ

Причиной скачка уровня радиации, что зафиксировали у границ с Россией, могут быть испытания российской крылатой ракеты "Буревестник", оснащенной ядерным двигателем.

Как сообщает Popular Mechanics, один из обнаруженных изотопов – йод-131 – имеет искусственное происхождение. Он вырабатывается в ходе ядерной реакции.

Анализ, проведенный Голландским национальным институтом общественного здравоохранения, указывает на то, что источником излучения является западная часть России. Согласно предположениям ученых, выброс радиации случился из-за аварии на ядерной установке. Они допускают, что источником мог послужить взрыв российской ракеты "Буревестник", которая использует бортовую атомную электростанцию для запуска.

В издании отметили, что в 2019 году в России уже был случай неудачных испытаний "Буревестника" – предполагается, что именно эта ракета взорвалась на полигоне под Архангельском.

Эксперты считают, что причиной нынешнего выброса могла стать аналогичная авария, однако официальных подтверждений этому пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышенный уровень радиоактивных веществ у границы с Россией.