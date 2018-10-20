''Кремль выбрал Керч'': названы вероятные причины теракта в Крыму

Кремль мог организовать теракт именно в Керчи по нескольким причинам, в том числе и ради законодательного запрета на ношение оружия населением. Второй предполагаемый мотив ― привлечение внимания к Крыму и его международное признание российской территорией.

Главы стран, выражая соболезнования массовым смертям, или дипломатически не уточняли, "чей Крым", или отправляли слова поддержки Москве. Именно поэтому Кремль и остановил свой выбор на крымском городе, написал в своем блоге на OBOZREVATEL кандидат исторических наук, историк и археолог Сергей Климовский.

"Для получения международного дипломатического эффекта "Крым – это Россия" нужен был теракт именно в Крыму. Из всего Крыма в Кремле выбрали именно Керчь, так как возле нее мост и пролив, закрыть который для прохождения иностранных судов и объявить Азовское море внутренним морем РФ, кремлевским хочется давно", ― предположил Климовский.

Еще больше эту теорию подкрепляет то, что на следующий день после трагедии глава МИД РФ заявил, что Украина собирается пригласить корабли НАТО для участия в учениях в Азовском море, но они этого не допустят.

"По факту Москва никак не может помешать кораблям НАТО пройти на учения в Азовское море, разве что вступив с ними в боевое столкновение, что исключено. Но может закрыть Керченский пролив для всех судов, сославшись на теракты", ― уточнил историк.

Примечательным является также то, что свидетели массового расстрела в Керченском политехе утверждают, что убийца действовал не один. Официальная же версия оккупантов заключается в том, что виновен только один человек, 18-летний студент Владислав Росляков.

"Сама версия об убийце-одиночке в Керчи сшита такими "белыми нитками", что верить в неё могут только совсем отмороженные "свидетели Путина". Есть показания свидетелей теракта, что нападавших было несколько, масштабы убийства и разрушений многократно выше технических возможностей одного Рослякова", ― пояснил Климовский.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом институте расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе атаки погиб 21 человек, еще около 50 были ранены. Находить тела погибших студентов и преподавателей продолжали и на следующие сутки, поскольку они лежали под завалами в результате взрыва.