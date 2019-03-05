 "Выбрал фронт": в сети показали 19-летнего воина, погибшего на Донбассе 

В результате боевых действий в районе Операции объединенных сил на Донбассе погиб 19-летний уроженец Калуша (Прикарпатье) Богдан Гаврилов.

Как сообщил глава союза "Общественное объединение Калущины участников боевых действий на Востоке Украины" Александр Соколовский в Facebook, Богдан подорвался на мине, 10 апреля ему исполнилось бы 20 лет.

"Был хороший спортсмен, хороший студент и лидер среди молодежи. В свои 19 лет он не продолжил дальше учиться, хотя и имел на это все возможности. Никому не сказав ни слова, подписал контракт в ВСУ и пошел защищать Родину в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады", — отметил он.

Богдан Гаврилов Александр Соколовский, Facebook

"Он говорил, что место его там, на фронте, а не за партой, и не жалел о своем выборе. Богдан является примером патриотизма для современной молодежи. Он навсегда останется в памяти как хороший друг, трудолюбивый ученик и просто настоящий молодой Герой. Светлая и вечная память Герою!" — заключил Соколовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате атаки террористов на Донбассе 4 марта одного украинского воина убили. При этом террористы "Л/ДНР" в боях потеряли четырех наемников, еще один был ранен.

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