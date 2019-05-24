Выборы в Раду: Москва может предложить Зеленскому "сделку с дьяволом" — Казарин

Россия может согласиться передать пленных украинцев взамен на политические уступки со стороны президента Владимира Зеленского и его партии.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" журналист Павел Казарин. Он подчеркнул, что инициатива в этом вопросе находится на стороне Москвы.

"Года два назад я был на закрытой встрече с одним американским чиновником, который занимается украинским направлением. И его на этой встрече спросили, есть ли шанс, что переговоры по судьбе украинских пленных и политзаключенных будут разморожены, он сказал, что инициатива тут — не на стороне Киева, а Москва не идет на переговоры. Это было, кажется, начало 2017 года. Условно говоря, если действующая Администрация на Банковой проводит обмен и возвращает какую-то часть украинских пленных домой, то это добавляет ей политических очков, а Москва, не желая идти на поводу у администрации Петра Порошенко, не хочет добавлять им очков. Поэтому он тогда заявил, что, скорее всего, до конца президентских выборов никаких подвижек в этом вопросе не будет", — объяснил он.

Пленные моряки

Казарин считает, что все зависит от того, "захочет ли Москва поддержать Владимира Зеленского".

"Допустим, сейчас он хочет идти на досрочные парламентские выборы. Мы понимаем, что голосование за политика и голосование за его партию — это всегда разные цифры. Если тут за тебя готовы проголосовать 70% избирателей, то за партию может быть — 30-35%. Москва, например, может предложить такую "сделку с дьяволом": мы даем тебе какую-то часть украинских пленных, повышая тем самым рейтинг твоей партии на парламентских выборах, а ты взамен делаешь вот это, например, блокируешь судебный иск или саботируешь судебную тяжбу, которую ведет "Нафтогаз" с "Газпромом" за многомиллиардные контракты, или продавливаешь подписание того газового контракта, который выгоден "Газпрому" и крайне невыгоден "Нафтогазу" и Украине в целом, и так далее, и так далее", — сказал журналист.

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До этого стало известно, что Россия "потеряла" около 80 украинских пленных. Они пропали из списка на обмен, так как российская сторона якобы не установила их место нахождения.

В Украине готовятся к новому этапу переговоров с Россией.

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