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Выборы в Раду: Москва может предложить Зеленскому "сделку с дьяволом" — Казарин

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Россия может согласиться передать пленных украинцев взамен на политические уступки со стороны президента Владимира Зеленского и его партии.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" журналист Павел Казарин. Он подчеркнул, что инициатива в этом вопросе находится на стороне Москвы.

"Года два назад я был на закрытой встрече с одним американским чиновником, который занимается украинским направлением. И его на этой встрече спросили, есть ли шанс, что переговоры по судьбе украинских пленных и политзаключенных будут разморожены, он сказал, что инициатива тут — не на стороне Киева, а Москва не идет на переговоры. Это было, кажется, начало 2017 года. Условно говоря, если действующая Администрация на Банковой проводит обмен и возвращает какую-то часть украинских пленных домой, то это добавляет ей политических очков, а Москва, не желая идти на поводу у администрации Петра Порошенко, не хочет добавлять им очков. Поэтому он тогда заявил, что, скорее всего, до конца президентских выборов никаких подвижек в этом вопросе не будет", — объяснил он.

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Пленные моряки

Пленные моряки

Казарин считает, что все зависит от того, "захочет ли Москва поддержать Владимира Зеленского".

"Допустим, сейчас он хочет идти на досрочные парламентские выборы. Мы понимаем, что голосование за политика и голосование за его партию — это всегда разные цифры. Если тут за тебя готовы проголосовать 70% избирателей, то за партию может быть — 30-35%. Москва, например, может предложить такую "сделку с дьяволом": мы даем тебе какую-то часть украинских пленных, повышая тем самым рейтинг твоей партии на парламентских выборах, а ты взамен делаешь вот это, например, блокируешь судебный иск или саботируешь судебную тяжбу, которую ведет "Нафтогаз" с "Газпромом" за многомиллиардные контракты, или продавливаешь подписание того газового контракта, который выгоден "Газпрому" и крайне невыгоден "Нафтогазу" и Украине в целом, и так далее, и так далее", — сказал журналист.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПавел Казарин
Место
Украина
Теги
пленные морякиВыборы 2019выборы в Украине
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CARGO 100
CARGO 100
"... мы даем тебе какую-то часть украинских пленных, повышая тем самым рейтинг твоей партии на парламентских выборах, а ты взамен делаешь вот это, например ..." Не, дураков нема. Россия уже давно не та. Теперь иначе: "Ты делаешь вот это", а уж потом Москва "повышает тем самым рейтинг" ... может быть ... и еще подумает каким "тем самым" ...
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Валевич Борис
Валевич Борис
Так эти твари теперь будут везде захватывать украинских граждан понапихивают в СИЗО как заложников и будут торговать нашими людьми ........... суки
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Валевич Борис, их суд арестовал
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Алкоголику Петрухе возврат пленных был не нужен, он и мокрячков то на убой послал. Да и вна Украину возвращаться стремно, посадят как Савченко.
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