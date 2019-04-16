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Анна Молчанова
Анна Молчанова
Заместитель шеф-редактора "Обозревателя"
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Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло
Выборы президента Украины заставили "горячие головы" совершить серьезные ошибки
8.9тЧитать материал на украинском

Чем ближе второй тур выборов президента Украины, тем сильнее кипят страсти. Сторонники Петра Порошенко и Владимира Зеленского противостоят друг другу в основном в соцсетях. И все бы ничего, виртуальные битвы не смертельны – если только они не переходят в реальную жизнь.

Именно это произошло с семьей Сергея Шевцова, которого командир батальона "Донбасс-Украина" назвал российским кадровым офицером. Шевцов был вынужден обратиться в полицию.

Подробнее о скандальной ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

11 апреля Вячеслав Власенко (позывной "Филин") опубликовал на своей странице информацию, которую только в Facebook перепостили уже более 12 тысяч человек.

Пост Власенко (

Пост Власенко ("Филина") с фото Сергея Шевцова во время пикета в Киеве (2019 г.) и на съемках фильма "Дед" (2011 г., производство Украины)

Сказать, что реакция на эту информацию была эмоциональной ничего не сказать. Пользователи Facebook даже стали говорить о необходимости ввода военного положения и намекать, что Служба безопасности Украины в курсе того, что у нас "спокойно гуляют" кадровые офицеры РФ.

Вот только несколько скриншотов:

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло
Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло
Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

Как оказалось, одно фото было сделано рядом с офисом Зеленского в Киеве, а второе оказалось скриншотом со съемок фильма - задолго до войны.

В комментариях даже шутили, что Шевцов не только "российский кадровый офицер", но и немецкий. И выложили еще несколько фото со съемок.

"Российский кадровый офицер" оказался еще и "фашистом" (кадр со съемок)

Отписался и герой публикации комбата Сергей Шевцов:

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

В ветку подтянулись люди, лично знающие Сергея, учившиеся вместе с ним – пытались доказать, что это какая-то ужасная ошибка.

Написала и мама Шевцова:

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

В комментарии под постом "Филина" основатель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко также сказал, что утверждение о кадровом офицере РФ является фейком.

"Ну и нафига этот фейк с пафосными квадратиками типа идентификации? Когда мы подаем какие-то данные о кадровых российских военных сразу даем их ФИО, дату рождения, место службы, должность, место и дату фиксации на оккупированной территории. Если автор уже вставил фото в форме, очевидно знал, из какого оно профиля, но не указал это в посте, потому что манипуляция сразу бы раскрылась. Если этот вброс был не умышленный лучше удалите его, потому что это только идет в минус стороне Порошенко", – написал Роман.

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

На своей странице обратился к Вячеславу и директор "Миротворца" Роман Зайцев.

На фото Сергей возле офиса штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. 9 апреля тут был митинг

На фото Сергей возле офиса штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. 9 апреля тут был митинг

Но командир батальона "Донбасс-Украина" упорно продолжал видеть свое. Более того, он заявил, что в телефонном разговоре с Шевцовым тот якобы признал, что является российским офицером. Это категорично опровергает сам Сергей Шевцов.

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

О том, что лично знают Сергея на протяжении многих лет, мне подтвердили несколько человек из разных уголков Украины. Шевцов согласился встретиться со мной и показать документы, рассказать о ситуации, в которой оказалась его семья.

"КАКОЙ Я РУССКИЙ ОФИЦЕР?! Я ДАЖЕ ЗА ГРАНИЦУ НИКОГДА НЕ ВЫЕЗЖАЛ!"

Сергей Шевцов, Киев

Сергей Шевцов, Киев

Сергей, описывая ситуацию, на удивление спокоен. Говорит, сначала подумал, что комбат банально ошибся и скоро исправит ошибку. Однако все оказалось не так просто.

"Я не только отписался ему в комментариях, но и позвонил. Первый раз он бросил трубку, на второй звонок ответил и мы поговорили. Если это можно так назвать. Вячеслав Викторович говорил что-то о горящих церквях, о том, что воюет везде, в том числе и в интернете. Мои слова, что я никакой не кадровый офицер РФ, а такой же украинец, не нашли у него понимания. Честно говоря, я поражен. Как так?", – рассказал Сергей.

Шевцову 32 года. Родился в с. Ямное (Сумская область). Там же окончил школу, а в 2005 году – Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского.

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

В 2015-м получил свидетельство об окончании Спортивно-технического клуба первичной организации Общества содействия обороне Украины Госуниверситета "Львовская политехника" – освоил профессию "Охранник".

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

Отслужил в армии.

Военный билет Сергея Шевцова

Военный билет Сергея Шевцова

Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

У Сергея есть два брата. По его словам, один из них сейчас проходит службу в НГУ, другой уже отслужил в ВСУ – участник Антитеррористической операции на Донбассе, внесен пособниками оккупантов в "базу украинских карателей" под названием "Трибунал".

Удостоверение УБД одного из братьев Шевцовых

Удостоверение УБД одного из братьев Шевцовых

Василий Шевцов в базе

Василий Шевцов в базе "Трибунала"

Сергей Шевцов, которого комбат ВСУ назвал кадровым российским офицером, говорит: никогда и представить не мог, что такой бред может произойти. И если бы касалось только его, то пытался бы спокойно разобраться, но запаниковала жена.

"МУЖА СТАЛИ УЗНАВАТЬ, ОЧЕНЬ БОЮСЬ ЗА ДЕТЕЙ!"

С Викторией мы поговорили по телефону. Молодая женщина в слезы: "Это какое-то безумие! Но теперь я боюсь даже идти рядом с мужем. Боюсь за детей!"

Рассказывает, что о публикации комбата узнала практически сразу, ссылку на его пост о "российском офицере" ей стали бросать многочисленные знакомые, друзья и родственники. В панике позвонила и тетя из Италии. Мол, что у вас происходит?

Виктория и Сергей с детьми, им 3 года и 9 лет

Виктория и Сергей с детьми, им 3 года и 9 лет

Виктории 33 года, родом из Ривненской области. В Киеве живет с 18 лет, сейчас работает старшим продавцом в детском магазине.

Рассказывает, что уже несколько раз после публикации "Филина" ей "предъявляли претензии" по поводу "такого мужа", что у нее уже чуть ли не паранойя, и как теперь продолжать спокойно жить – не представляет. Учитывая волну угроз в адрес "русского офицера", которым ее муж не является.

"В соцсетях не просто оболгали моего мужа, но и выставили фото с лицами детей. Как так можно? Нас стали абсолютно безосновательно считать врагами!", – рассказала Виктория.

В Twitter и Facebook – множество угроз в адрес

В Twitter и Facebook – множество угроз в адрес "кадрового русского офицера" Шевцова

P.S. Батальон ВСУ "Донбасс-Украина" дает достойный отпор российскому агрессору на территории проведения ООС. Болит ли у командира Власенко душа за Украину? Никаких сомнений. Однако вышеописанная ситуация при непосредственном участии комбата может привести к критической ситуации уже в тылу. Накануне второго тура выборов президента эмоции зашкаливают. Достаточно маленькой искры, чтобы случилось непоправимое.

С комбатом Власенко мы почти два часа переписывались в мессенджере. В одних вопросах пришли к общему знаменателю, в других нет. Ошибкой свой пост он, несмотря ни на что, не считает и исправлять ситуацию, которая может привести к трагедии, не собирается.

Официального комментария командира не будет, как и скринов переписки (дала слово, что не буду их публиковать).

Командир батальона

Командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко ("Филин")

Фото со страницы комбата в Facebook

И еще. Критично важно объединиться против внешнего врага, а не сограждан, имеющих отличные от ваших политические предпочтения. Нельзя забывать о праве на выбор, гарантированный Конституцией Украины. Нравится это кому-то или нет. Нельзя "запускать" травлю людей и провоцировать на опасные действия. НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ ЗАКОН.

Сейчас ясно одно: разгребать последствия этой избирательной кампании мы будем очень долго.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Наталия СПИЖЕНКО (руководитель ООО "Юридические консультации Наталии Спиженко") рекомендует прежде чем сделать публикацию на своей странице, проверять информацию.

– 11 апреля пользователь под ником "Филин Донбасс-Украина" (Вячеслав Викторович Власенко) опубликовал на своей странице два фото Сергея Шевцова, обвинив его в работе на российские спецслужбы. Безответственность автора поста привела к тому, что радикально настроенные лица начали угрожать не только Сергею Шевцову, но и его семье, что негативно повлияло на привычный образ жизни, отношения с соседями и родными. В семье двое маленьких детей и именно они являются наиболее незащищенными.

С юридической точки зрения указанные действия Вячеслава Власенко можно расценить и как вмешательство в частную жизнь, и одновременно как распространение сведений, порочащих честь Сергея Шевцова.

Конституцией Украины, в частности ст. 32, установлено право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну, а также запрещены сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Одной из гарантий осуществления этого права гражданами является ст. 182 УК Украины. Такое право может быть ограничено исключительно в соответствии с законом и на основании судебного решения.

Фотография, на которой Шевцов изображен в форме русского офицера, опубликована им в соцсети "ВКонтакте" (VK) до начала военного конфликта, в 2011 году во время съемок художественного фильма "Дед" в городе Бровары Киевской области.

Власенко, несмотря на просьбы Шевцова удалить публикации/фото, которые были незаконно получены и опубликованы без его согласия, а сегодня фактически формирует у людей чувство озлобленности, отчуждения и вызывают национальную рознь и раздоры, желая наступления именно таких последствий, путем обмана своих подписчиков в соцсети Facebook, – фактически совершил преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан), за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, и ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) – до 3 лет ограничения свободы.

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Автор
Анна МолчановаАнна Молчанова
Темы
ЭксклюзивКриминал
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСергей ШевцовВячеслав Власенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы ПрезидентакриминалРоссия - страна-агрессорВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныООС
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Рейт Адам
Рейт Адам
О чем эта ,,статья,, ? Да ни о чем!
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
А почему собственно командир батальона занимается не свойственными его должности вопросами. Он всего навсего командир батальона (и не важно какого). Достала уже эта партизанщина. Ну, может еще командиры бригад начнут шпиенов искать, а возглавит это движение Начальник Ген.штаба и т.д и т.п.
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
В мене таке враження що тут пишуть 70% хворих на параною від режиму порошенко-путіна.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Лесюк Степан, хворі автори, чи коментатори? Ти того, поясни, а то народу цікаво, хто ж у нас хворіє на параною
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