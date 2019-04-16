Как комбат ВСУ сделал украинца "кадровым русским офицером" и что из этого вышло

Чем ближе второй тур выборов президента Украины, тем сильнее кипят страсти. Сторонники Петра Порошенко и Владимира Зеленского противостоят друг другу в основном в соцсетях. И все бы ничего, виртуальные битвы не смертельны – если только они не переходят в реальную жизнь.

Именно это произошло с семьей Сергея Шевцова, которого командир батальона "Донбасс-Украина" назвал российским кадровым офицером. Шевцов был вынужден обратиться в полицию.

Подробнее о скандальной ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

11 апреля Вячеслав Власенко (позывной "Филин") опубликовал на своей странице информацию, которую только в Facebook перепостили уже более 12 тысяч человек.

Пост Власенко ("Филина") с фото Сергея Шевцова во время пикета в Киеве (2019 г.) и на съемках фильма "Дед" (2011 г., производство Украины)

Сказать, что реакция на эту информацию была эмоциональной – ничего не сказать. Пользователи Facebook даже стали говорить о необходимости ввода военного положения и намекать, что Служба безопасности Украины в курсе того, что у нас "спокойно гуляют" кадровые офицеры РФ.

Вот только несколько скриншотов:

Как оказалось, одно фото было сделано рядом с офисом Зеленского в Киеве, а второе оказалось скриншотом со съемок фильма - задолго до войны.

В комментариях даже шутили, что Шевцов не только "российский кадровый офицер", но и немецкий. И выложили еще несколько фото со съемок.

"Российский кадровый офицер" оказался еще и "фашистом" (кадр со съемок)

Отписался и герой публикации комбата – Сергей Шевцов:

В ветку подтянулись люди, лично знающие Сергея, учившиеся вместе с ним – пытались доказать, что это какая-то ужасная ошибка.

Написала и мама Шевцова:

В комментарии под постом "Филина" основатель международного разведывательного сообщества InformNapalm Роман Бурко также сказал, что утверждение о кадровом офицере РФ является фейком.

"Ну и нафига этот фейк с пафосными квадратиками типа идентификации? Когда мы подаем какие-то данные о кадровых российских военных – сразу даем их ФИО, дату рождения, место службы, должность, место и дату фиксации на оккупированной территории. Если автор уже вставил фото в форме, очевидно знал, из какого оно профиля, но не указал это в посте, потому что манипуляция сразу бы раскрылась. Если этот вброс был не умышленный – лучше удалите его, потому что это только идет в минус стороне Порошенко", – написал Роман.

На своей странице обратился к Вячеславу и директор "Миротворца" Роман Зайцев.

На фото Сергей возле офиса штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. 9 апреля тут был митинг

Но командир батальона "Донбасс-Украина" упорно продолжал видеть свое. Более того, он заявил, что в телефонном разговоре с Шевцовым тот якобы признал, что является российским офицером. Это категорично опровергает сам Сергей Шевцов.

О том, что лично знают Сергея на протяжении многих лет, мне подтвердили несколько человек из разных уголков Украины. Шевцов согласился встретиться со мной и показать документы, рассказать о ситуации, в которой оказалась его семья.

"КАКОЙ Я РУССКИЙ ОФИЦЕР?! Я ДАЖЕ ЗА ГРАНИЦУ НИКОГДА НЕ ВЫЕЗЖАЛ!"

Сергей Шевцов, Киев

Сергей, описывая ситуацию, на удивление спокоен. Говорит, сначала подумал, что комбат банально ошибся и скоро исправит ошибку. Однако все оказалось не так просто.

"Я не только отписался ему в комментариях, но и позвонил. Первый раз он бросил трубку, на второй звонок ответил и мы поговорили. Если это можно так назвать. Вячеслав Викторович говорил что-то о горящих церквях, о том, что воюет везде, в том числе и в интернете. Мои слова, что я никакой не кадровый офицер РФ, а такой же украинец, не нашли у него понимания. Честно говоря, я поражен. Как так?", – рассказал Сергей.

Шевцову 32 года. Родился в с. Ямное (Сумская область). Там же окончил школу, а в 2005 году – Сумское высшее училище искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского.

В 2015-м получил свидетельство об окончании Спортивно-технического клуба первичной организации Общества содействия обороне Украины Госуниверситета "Львовская политехника" – освоил профессию "Охранник".

Отслужил в армии.

Военный билет Сергея Шевцова

У Сергея есть два брата. По его словам, один из них сейчас проходит службу в НГУ, другой уже отслужил в ВСУ – участник Антитеррористической операции на Донбассе, внесен пособниками оккупантов в "базу украинских карателей" под названием "Трибунал".

Удостоверение УБД одного из братьев Шевцовых

Василий Шевцов в базе "Трибунала"

Сергей Шевцов, которого комбат ВСУ назвал кадровым российским офицером, говорит: никогда и представить не мог, что такой бред может произойти. И если бы касалось только его, то пытался бы спокойно разобраться, но запаниковала жена.

"МУЖА СТАЛИ УЗНАВАТЬ, ОЧЕНЬ БОЮСЬ ЗА ДЕТЕЙ!"

С Викторией мы поговорили по телефону. Молодая женщина в слезы: "Это какое-то безумие! Но теперь я боюсь даже идти рядом с мужем. Боюсь за детей!"

Рассказывает, что о публикации комбата узнала практически сразу, ссылку на его пост о "российском офицере" ей стали бросать многочисленные знакомые, друзья и родственники. В панике позвонила и тетя из Италии. Мол, что у вас происходит?

Виктория и Сергей с детьми, им 3 года и 9 лет

Виктории 33 года, родом из Ривненской области. В Киеве живет с 18 лет, сейчас работает старшим продавцом в детском магазине.

Рассказывает, что уже несколько раз после публикации "Филина" ей "предъявляли претензии" по поводу "такого мужа", что у нее уже чуть ли не паранойя, и как теперь продолжать спокойно жить – не представляет. Учитывая волну угроз в адрес "русского офицера", которым ее муж не является.

"В соцсетях не просто оболгали моего мужа, но и выставили фото с лицами детей. Как так можно? Нас стали абсолютно безосновательно считать врагами!", – рассказала Виктория.

В Twitter и Facebook – множество угроз в адрес "кадрового русского офицера" Шевцова

P.S. Батальон ВСУ "Донбасс-Украина" дает достойный отпор российскому агрессору на территории проведения ООС. Болит ли у командира Власенко душа за Украину? Никаких сомнений. Однако вышеописанная ситуация при непосредственном участии комбата может привести к критической ситуации уже в тылу. Накануне второго тура выборов президента эмоции зашкаливают. Достаточно маленькой искры, чтобы случилось непоправимое.

С комбатом Власенко мы почти два часа переписывались в мессенджере. В одних вопросах пришли к общему знаменателю, в других – нет. Ошибкой свой пост он, несмотря ни на что, не считает и исправлять ситуацию, которая может привести к трагедии, не собирается.

Официального комментария командира не будет, как и скринов переписки (дала слово, что не буду их публиковать).

Командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко ("Филин") Фото со страницы комбата в Facebook

И еще. Критично важно объединиться против внешнего врага, а не сограждан, имеющих отличные от ваших политические предпочтения. Нельзя забывать о праве на выбор, гарантированный Конституцией Украины. Нравится это кому-то или нет. Нельзя "запускать" травлю людей и провоцировать на опасные действия. НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ ЗАКОН.

Сейчас ясно одно: разгребать последствия этой избирательной кампании мы будем очень долго.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Наталия СПИЖЕНКО (руководитель ООО "Юридические консультации Наталии Спиженко") рекомендует прежде чем сделать публикацию на своей странице, проверять информацию.

– 11 апреля пользователь под ником "Филин Донбасс-Украина" (Вячеслав Викторович Власенко) опубликовал на своей странице два фото Сергея Шевцова, обвинив его в работе на российские спецслужбы. Безответственность автора поста привела к тому, что радикально настроенные лица начали угрожать не только Сергею Шевцову, но и его семье, что негативно повлияло на привычный образ жизни, отношения с соседями и родными. В семье двое маленьких детей и именно они являются наиболее незащищенными.

С юридической точки зрения указанные действия Вячеслава Власенко можно расценить и как вмешательство в частную жизнь, и одновременно как распространение сведений, порочащих честь Сергея Шевцова.

Конституцией Украины, в частности ст. 32, установлено право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну, а также запрещены сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Одной из гарантий осуществления этого права гражданами является ст. 182 УК Украины. Такое право может быть ограничено исключительно в соответствии с законом и на основании судебного решения.

Фотография, на которой Шевцов изображен в форме русского офицера, опубликована им в соцсети "ВКонтакте" (VK) до начала военного конфликта, в 2011 году во время съемок художественного фильма "Дед" в городе Бровары Киевской области.

Власенко, несмотря на просьбы Шевцова удалить публикации/фото, которые были незаконно получены и опубликованы без его согласия, а сегодня фактически формирует у людей чувство озлобленности, отчуждения и вызывают национальную рознь и раздоры, желая наступления именно таких последствий, путем обмана своих подписчиков в соцсети Facebook, – фактически совершил преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан), за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, и ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) – до 3 лет ограничения свободы.

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