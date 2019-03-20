|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Выборы президента: Аваков назвал имена "засветившихся" в подкупах кандидатов

1.6тЧитать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты был "замечен" на подкупе избирателей и какие способы фальсификаций на выборах самые распространенные.

Подробностями он поделился в интервью в рамках программы "В гостях у Дмитрия Гордона". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто сегодня в Украине занимается подкупом избирателей?" – задал вопрос журналист.

"У нас есть четыре группы обращений по четырем кандидатам – Порошенко, Тимошенко, а также Тарута и Гриценко, обращения по которым оказались ложными и были проверены и закрыты. ГБР и СБУ занимаются расследованием "сетки" или "пирамиды" штаба Тимошенко. Есть материалы, которых я не вижу. Мы ведем только производства по Порошенко – несколько эпизодов по Киевской области", – ответил министр.

Новости
Выборы в Украине: Аваков раскрыл схемы "сеток" кандидатов в президенты
Выборы президента: Аваков назвал имена "засветившихся" в подкупах кандидатов

Укринформ

Аваков пообещал сделать все необходимое для того, чтобы демократия в Украине "не зависела от толщины кошелька кандидата в президенты".

"Мы получили в ответ дискредитацию и еще получим. Но я доволен, что мы провели сумасшедшую превенцию, разрушили "сетку" через программу "Турбота", по которой "лояльным" избирателям давали по тысяче гривень", – поделился Аваков.

Выборы президента: Аваков назвал имена "засветившихся" в подкупах кандидатов

Скриншот из видео

Выборы президента: Аваков назвал имена "засветившихся" в подкупах кандидатов

Скриншот из видео

Гордон также задал вопрос, какие способы фальсификаций распространены на выборах в Украине.

"Раздают по тысяче, по пятьсот гривень. Взаимные обвинения – это самое распространенное. В начале была неофициальная агитация. С "мертвыми душами", думаю, мы уже закончили. Еще старая добрая "карусель", когда человек выносит пустой бюллетень и передает за деньги", – отметил министр.

Аваков обратился к украинцам с просьбой доводить до ведома полиции в том случае, если зафиксировано голосование под именем умершего или человека, который уехал на заработки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
25
6
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения