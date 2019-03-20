Выборы президента: Аваков назвал имена "засветившихся" в подкупах кандидатов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, кто из кандидатов в президенты был "замечен" на подкупе избирателей и какие способы фальсификаций на выборах самые распространенные.

Подробностями он поделился в интервью в рамках программы "В гостях у Дмитрия Гордона". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто сегодня в Украине занимается подкупом избирателей?" – задал вопрос журналист.

"У нас есть четыре группы обращений по четырем кандидатам – Порошенко, Тимошенко, а также Тарута и Гриценко, обращения по которым оказались ложными и были проверены и закрыты. ГБР и СБУ занимаются расследованием "сетки" или "пирамиды" штаба Тимошенко. Есть материалы, которых я не вижу. Мы ведем только производства по Порошенко – несколько эпизодов по Киевской области", – ответил министр.

Укринформ

Аваков пообещал сделать все необходимое для того, чтобы демократия в Украине "не зависела от толщины кошелька кандидата в президенты".

"Мы получили в ответ дискредитацию и еще получим. Но я доволен, что мы провели сумасшедшую превенцию, разрушили "сетку" через программу "Турбота", по которой "лояльным" избирателям давали по тысяче гривень", – поделился Аваков.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Гордон также задал вопрос, какие способы фальсификаций распространены на выборах в Украине.

"Раздают по тысяче, по пятьсот гривень. Взаимные обвинения – это самое распространенное. В начале была неофициальная агитация. С "мертвыми душами", думаю, мы уже закончили. Еще старая добрая "карусель", когда человек выносит пустой бюллетень и передает за деньги", – отметил министр.

Аваков обратился к украинцам с просьбой доводить до ведома полиции в том случае, если зафиксировано голосование под именем умершего или человека, который уехал на заработки.

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