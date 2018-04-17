Выборы на Донбассе: Украину предупредили об угрозе новых "ДНР"/"ЛНР"

После возврата Украине оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей существует угроза, что там опять придут к власти сторонники террористов "Л/ДНР". Чтобы этого избежать, Украине нужно занять жесткую позицию в вопросе проведения выборов на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал украинский историк Александр Палий.

Историк прокомментировал заявление главы МВД Арсена Авакова о том, что на местных выборах на Донбассе "в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами".

"После того, как там поработают наши СМИ в конкурентной среде – тогда через пару лет можно проводить выборы", - считает историк.

"Также обязательно, и президент Порошенко об этом говорил, чтобы более миллиона переселенцев на подконтрольной Украине территории имели право голосовать на тех территориях. Даже находясь на свободной территории Украины, они должны получить безусловное право проголосовать", - подчеркнул Палий.

Как сообщал "Обозреватель", украинский историк Александр Палий также прокомментировал план главы МВД Арсена Авакова по постепенному освобождению Донбасса.