Конкуренты Штепы на выборах мэра Славянска сотрудничали с "ДНР" – Казанский

Два главных конкурента скандальной Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, на выборах мэра Славянска Донецкой области также сотрудничали с российскими наемниками "ДНР" в 2014 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский. Как отметил он, Павел Придворов от ОПЗЖ и действующий мэр Вадим Лях избежали ответственности за пособничество террористам.

"Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра – все трое коллаборанты", – написал Казанский.

Он отметил, что, согласно социологическим опросам, на втором месте после Штепы идет Придворов, который отстает на несколько процентов, на третьем – Лях.

Павел Придворов (перед микрофоном). ОПЗЖ

"Весной 2014 года оба они были депутатами городского совета Славянска и голосовали за решения, нужные боевикам. В частности, за проведение незаконного "референдума" и создание "славянской народной дружины" (так они пытались легализовать банду Гиркина)", – рассказал блогер.

Он подчеркнул, что чиновников к сотрудничеству с "ДНР" никто не принуждал.

"Те депутаты, которые не хотели сотрудничать с оккупантами, на сессию не приходили и вообще уехали из города", – напомнил Казанский.

"В отличие от Штепы, которая некоторое время провела в СИЗО, Придворов и Лях вообще избежали какой-либо ответственности. Их никто даже не судил", – подытожил он.

Вадим Лях. Карачун

Скриншот

Скриншот

Напомним:

Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Свою вину она не признала, пояснив, что призывала российского президента Владимира Путина ввести войска под угрозами террористов, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".

Судебные заседания по ее делу регулярно переносятся, в начале июля одно из них не состоялось из-за неявки свидетелей.

Также против Штепы ведется еще одно расследование – ее подозревают в причастности к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в апреле 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: недавно стало известно, что Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. На выборы она идет от "Партии мира и развития".

О намерении баллотироваться она заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.