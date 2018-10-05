''Выборы'' главаря ''ДНР'': поддерживаемый Кремлем кандидат неожиданно ''слился''

Террорист Павел Губарев, который недавно похвастался поддержкой Кремля на ''выборах ДНР'', отказался от претензий на кресло главаря "республики".

Об этом сообщил политолог и сторонник "ДНР" Константин Долгов. Скриншотами его сообщений поделился в Twitter блогер Necro Mancer. "Громкие новости из "ДНР"… Павла Губарева сняли с выборов", - написал Долгов.

"Ожидаемо ниачом. Если бы Пашу зарегистрировали, текст был бы практически тем же", - прокомментировал пост политолога Necro Mancer.

Павел Губарев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины, которая якобы пропала накануне участия в съезде общественного движения "Свободный Донбасс".

Позднее супруга террориста все же объявилась и заявила, что ее арестовали люди Пушилина.