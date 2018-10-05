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''Выборы'' главаря ''ДНР'': поддерживаемый Кремлем кандидат неожиданно ''слился''

2.4тЧитать материал на украинском

Террорист Павел Губарев, который недавно похвастался поддержкой Кремля на ''выборах ДНР'', отказался от претензий на кресло главаря "республики".

Об этом сообщил политолог и сторонник "ДНР" Константин Долгов. Скриншотами его сообщений поделился в Twitter блогер Necro Mancer. "Громкие новости из "ДНР"… Павла Губарева сняли с выборов", - написал Долгов.

"Ожидаемо ниачом. Если бы Пашу зарегистрировали, текст был бы практически тем же", - прокомментировал пост политолога Necro Mancer.

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Павел Губарев

Павел Губарев

''Выборы'' главаря ''ДНР'': поддерживаемый Кремлем кандидат неожиданно ''слился''
''Выборы'' главаря ''ДНР'': поддерживаемый Кремлем кандидат неожиданно ''слился''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины, которая якобы пропала накануне участия в съезде общественного движения "Свободный Донбасс".

Позднее супруга террориста все же объявилась и заявила, что ее арестовали люди Пушилина.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Павел Губарев
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"ДНРНовости Донбасса
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Саймон
Саймон
Губарь и другие идиоты никак не поймут,что не они играют,а их играют.
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