''Выборы'' главаря ''ДНР'': поддерживаемый Кремлем кандидат неожиданно ''слился''

Террорист Павел Губарев, который недавно похвастался поддержкой Кремля на ''выборах ДНР'', отказался от претензий на кресло главаря "республики".
Об этом сообщил политолог и сторонник "ДНР" Константин Долгов. Скриншотами его сообщений поделился в Twitter блогер Necro Mancer. "Громкие новости из "ДНР"… Павла Губарева сняли с выборов", - написал Долгов.
"Ожидаемо ниачом. Если бы Пашу зарегистрировали, текст был бы практически тем же", - прокомментировал пост политолога Necro Mancer.
Павел Губарев
#Долгов ожидаемо ниачом. Если бы Пашу зарегистрировали, текст был бы практически тем же https://t.co/XIVjETszjq https://t.co/KHHTM4Bd4u #ванга @dolgovstrasse pic.twitter.com/zEX5VnKR3A— Necro Mancer (@666_mancer) 5 жовтня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины, которая якобы пропала накануне участия в съезде общественного движения "Свободный Донбасс".
Позднее супруга террориста все же объявилась и заявила, что ее арестовали люди Пушилина.
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