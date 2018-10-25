''Выборы'' главаря ''ДНР'': оккупанты придумали подвох для Украины

На так называемых выборах главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики", которые запланированы на 11 ноября, можно будет проголосовать, предъявив украинский паспорт с отметкой о "регистрации в ДНР".

Об этом говорится в "памятке для избирателя", которая опубликована на сайте "центральной избирательной комиссии".

Однако начальник пресс-центра Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что такие документы недействительны в Украине, передают "Новости Донбасса".

Он объяснил, что данные отметки не предусмотрены ни одним украинским законодательным актом.

Кроме того, если житель неподконтрольной украинским властям территории с таким паспортом пересечет линию разграничения, то обратно его уже не пропустят с этим документом.

"Данные документы не могут быть рассмотрены как те, которые дают право на пересечение линии соприкосновения, ... но въехать по ним на подконтрольную Украине территорию можно. Обратно мы уже по таким документам не пропускаем", – сказал Слободян.

Таким образом, граждане из неподконтрольных властям районов могут пересекать линию соприкосновения по таким документам для подачи заявления в миграционную службу о новом паспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, "народные советы Л/ДНР" приняли решения о проведении выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года.