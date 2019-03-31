На Одесщине жена полицейского устроила драку прямо на участке

В Балтском районе Одесской области жена патрульного полицейского устроила сцену ревности прямо на избирательном участке.

Как сообщил в Facebook председатель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич, причиной конфликта стал тот факт, что полицейский нес службу на участке с коллегой противоположного пола.

"Жена полицейского, узнав, что ее муж несет службу с полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы. Данное событие поставлено на контроль и поручено довести до личного состава для недопущения подобных ситуаций", - сказано в сообщении.

Зинкевич отметил, что дежурный по ГУНП в Одесской области предупредил все участки, где несут службу полицейские мужского и женского пола: не вступать друг с другом в неделовые отношения.

Пользователи восприняли сложившуюся ситуацию с юмором. "Вот это эмоции!", "Служебный роман – то святое", " Ревнивица", - написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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