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На Одесщине жена полицейского устроила драку прямо на участке

6.7тЧитать материал на украинском

В Балтском районе Одесской области жена патрульного полицейского устроила сцену ревности прямо на избирательном участке.

Как сообщил в Facebook председатель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич, причиной конфликта стал тот факт, что полицейский нес службу на участке с коллегой противоположного пола.

"Жена полицейского, узнав, что ее муж несет службу с полицейским женского пола, наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили разного рода травмы. Данное событие поставлено на контроль и поручено довести до личного состава для недопущения подобных ситуаций", - сказано в сообщении.

Зинкевич отметил, что дежурный по ГУНП в Одесской области предупредил все участки, где несут службу полицейские мужского и женского пола: не вступать друг с другом в неделовые отношения.

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Пользователи восприняли сложившуюся ситуацию с юмором. "Вот это эмоции!", "Служебный роман – то святое", " Ревнивица", - написали в комментариях.

На Одесщине жена полицейского устроила драку прямо на участке
На Одесщине жена полицейского устроила драку прямо на участке
На Одесщине жена полицейского устроила драку прямо на участке
На Одесщине жена полицейского устроила драку прямо на участке

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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