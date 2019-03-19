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Выбивали показания: в Одессе полицейские жестоко избили прохожего мужчину

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В Одессе полицейские Суворовского райотдела задержали прохожего на улице, заковали в наручники и долго избивали, чтобы тот признался в краже.

Как передает "УСИ", трое сотрудников полиции в 23:15 подбежали к прохожему, ударили его в грудь и повалили на землю. Затем нападавшие надели на него наручники и затолкали в машину.

Они привезли свою жертву в Суворовский райотдел, где полицейские били его по голове и требовали признаться в краже мобильного телефона и золотой цепочки.

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Однако никаких показаний от мужчины полицейские не получили и отвезли его домой. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.

Была назначена экспертиза, чтобы точно установить характер травмы пострадавшего. Полицейским грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК.

Выбивали показания: в Одессе полицейские жестоко избили прохожего мужчину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Прикарпатье директор школы и физрук зверски избили полицейских.

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Место
УкраинаОдесса
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинзке мир.
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