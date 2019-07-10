Выбило окна, разрушило стену: в центре Луганска прогремел взрыв

В среду, 10 июля, в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв в многоэтажном здании.

Как сообщают сепаратистские ресурсы, ЧП произошло в районе центрального рынка по улице Магнитогорской, 2.

Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают "представители МЧС и кинологи МВД ЛНР".

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв на крыше многоэтажного дома, там взорвался газ.

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