Выбило окна, разрушило стену: в центре Луганска прогремел взрыв

В среду, 10 июля, в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв в многоэтажном здании.
Как сообщают сепаратистские ресурсы, ЧП произошло в районе центрального рынка по улице Магнитогорской, 2.
Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают "представители МЧС и кинологи МВД ЛНР".
Взрыв в Луганске
Взрыв в Луганске
Взрыв в Луганске
Взрыв в Луганске
Взрыв в Луганске
Как сообщает OBOZREVATEL, ранее в центре оккупированного Луганска прогремел взрыв на крыше многоэтажного дома, там взорвался газ.
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