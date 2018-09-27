"Вы сеете ненависть!" Луценко жестко обратился к общественным активистам

Генпрокурор Юрий Луценко возложил часть вины за медленное расследование нападений на активистов на них же самих.

Об этом он сказал журналистам после участия в заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне в четверг, 27 сентября, передает "Украинская правда".

"Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов", – заявил руководитель Генпрокуратуры.

По словам Луценко, запланированная акция протеста под Администрацией президента является продолжением такой политики, когда власть считают априори виновной.

"С моей точки зрения, надо всем сторонам остановиться и начать сотрудничать ради законности и порядка в Украине", – заявил генпрокурор.

Он также отметил, что следствие практически во всех случаях нападений на активистов уже установило исполнителей, а вот с заказчиками ситуация сложнее.

"Раскрытие преступлений – это не заводской конвейер", – подчеркнул он, добавив, что раскрытие таких преступлений является достаточно серьезной оперативной работой.

По мнению Луценко, только "карательными методами" не удастся "привести Украину в каждый город", где обижают проукраинских активистов, и чтобы улучшить ситуацию, там нужно задействовать методы "пропаганды, любви и уважения".

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошел ряд нападений на общественных активистов в различных городах.

5 марта в Знаменке избили депутата "Силы Людей" в Знаменском горсовете Олега Рубана, 16 марта в Кривом Роге жестоко избили общественного деятеля Сергея Мокрякова, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили покушение на общественного активиста Сергея Стерненко.

5 июня в Одессе неизвестные напали на местного лидера движения "Автомайдан" Виталия Устименко, 5 июня в поселке Эсхар Харьковской области в лесной полосе был найден повешенным местный активист Николай Бычко, 18 июня в Херсоне двое неизвестных напали на журналиста и активиста Сергея Никитенко.

31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советника городского головы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк, в тот же день в Бердянске убили общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

2 августа в Одессе неизвестный на грузовике протаранил автомобиль, в котором находились активист Григорий Козьма и председатель Одесской городской организации "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь, в тот же день в Каменском произошел взрыв микроавтобуса, в результате чего пострадал местный депутат Виталий Чернявский.

22 сентября произошло нападение на главу одесской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика, а в Кушугуме под Запорожьем после ряда угроз произошло нападение на председателя Запорожской организации Демальянса Сергея Лукина.

Во всех случаях полиция до сих пор не установила заказчиков. В большинстве случаев не задержаны даже исполнители.