Экс-нардеп Украины от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол пригрозила "дать в морду" журналисту и обматерила его.

Соответствующее видео с записью скандала опубликовал "Главред". Причиной такого поведения Чорновол стал вопрос о получении экс-депутатом наградного оружия (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

"Вы не журналист, вы – пида***с", – заявила Чорновол. После вопроса, из чего она сделала такой вывод, экс-депутат добавила, что таких представителей СМИ она не уважает.

"Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать", – пригрозила она и потребовала извинений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, под Харьковом избили журналистов телеканала "112".

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