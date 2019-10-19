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19 октября • обновлено в 22:42
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"Вы – пида**с": Татьяна Чорновол оскандалилась в беседе со СМИ

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Экс-нардеп Украины от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол пригрозила "дать в морду" журналисту и обматерила его.

Соответствующее видео с записью скандала опубликовал "Главред". Причиной такого поведения Чорновол стал вопрос о получении экс-депутатом наградного оружия (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

"Вы – пида**с": Татьяна Чорновол оскандалилась в беседе со СМИ

"Вы не журналист, вы – пида***с", – заявила Чорновол. После вопроса, из чего она сделала такой вывод, экс-депутат добавила, что таких представителей СМИ она не уважает.

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"Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать", – пригрозила она и потребовала извинений.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, под Харьковом избили журналистов телеканала "112".

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Персона
Татьяна Чорновол
Место
Украина Киев
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
зачетная вафлистка.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Молодець.
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