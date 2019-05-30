"Вы — никто, закройте рот!" Появились шокирующие детали убийства ребенка под Житомиром. Видео

В Житомире Королевский районный суд избрал меру пресечения родителям Дарьи Макарчук, которых подозревают в жестоком убийстве ребенка.

Мать погибшей девочки взяли под стражу сроком на 60 дней, без определения залога. Заседание о назначении меры пресечения отцу перенесли на 30 мая, но пока решения нет.

Однако еще на суде отец Даши Павел Макарчук признал свою вину: "Я знаю, что я очень виноват. Что я еще могу вам сказать?".

Отметим, что прокурор, зачитывая подробности совершения преступления – родители расчленили и сожгли тело ребенка, – заплакала, не сдержав слез.

"Общество недовольно поведением этих горе-родителей, которые фактически убили ребенка, которому было пять лет, которая только начинала жить. Они мало того, что не дали ей того, что должны были дать родители, они ее убили и спрятали. Это циничное преступление. Меня как прокурора это действительно беспокоит. Прошу применить к Клусенко меру пресечения", – заявила прокурор Людмила Кучер.

При этом мать Дарьи отрицала свою вину и просила не оставлять ее под стражей. Адвокат подозреваемой объяснил, почему его подзащитную можно не оставлять под стражей.

"Хочу обратить внимание на риски, а именно возможность Клусенко скрываться от органов досудебного следствия. Обращаю внимание, что она имеет место постоянного проживания, не имеет возможности выехать где-то за границу, не имеет загранпаспорта, имеет прочные социальные связи – двух детей, и довольно длительное время проживает в одном месте жительства", – рассказывал адвокат Павел Есин.

На суде также выяснили, что пять лет назад горе-мать оставила дочь в больнице, узнав что она больна ДЦП. Ребенка отдали в приемную семью. Наталья Коберник с мужем воспитывала Дашу 3 года, пока не появились активисты и биологические родители с обвинениями в изнасиловании девочки. Именно под их давлением, говорит Наталья, суд вернул ребенка родной матери. Несмотря на то, что она лишена прав на двух старших детей.

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"Все виновны в смерти Даши. Кто-то боялся за кресло. И вот это равнодушие и трусость и привели к смерти. Я постоянно звонила и социальным работникам, и в полицию. Наша власть мне сказала: "Вы – никто, и закройте рот", – поделилась Наталья.

Между тем соседи биологических родителей Даши убеждены, что те боролись за возвращение девочки, только чтобы получать деньги на ребенка-инвалида.

"Они только за деньги детские и жили, потому что оба нигде не работали", – рассказала местная жительница Ева Ивашко.

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Суд над родителями Дарьи Макарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире разгорелся скандал из-за избиения детей.

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