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''Вы хорошие люди!'' Экс-президент Украины удивил заявлением в эфире росТВ

5.7тЧитать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук появился в эфире российского телевидения, сделав комплимент пропагандистам Кремля.

Политик 17 декабря вышел на связь в программе "60 минут" на канале "Россия 1", где обсудил с пропагандистами действующего главу государства Петра Порошенко.

"Вы, конечно, хорошие люди, и я всегда с удовольствием смотрю ваши передачи и ваша смелось... Но я хочу, чтобы вы разрешили по Порошенко решать украинскому народу, избрать его президентом или нет", — сказал Кравчук.

''Вы хорошие люди!'' Экс-президент Украины удивил заявлением в эфире росТВ
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Также пропагандисты попытались подтолкнуть Кравчука к тому, чтобы он назвал политику Порошенко преступной, на что первый президент Украины ответил: " Только суд может определить, преступник человек или нет. Не берите на себя функции суда".

''Вы хорошие люди!'' Экс-президент Украины удивил заявлением в эфире росТВ
''Вы хорошие люди!'' Экс-президент Украины удивил заявлением в эфире росТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кравчук выступил с заявлением о том, что в случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать в течение года.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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Babko Grygoriy
Babko Grygoriy
Макарович йобнувся!
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Василь Коротун
Василь Коротун
Старый хрыч,при первом же удобном случае, удравший от ответственности за свою беспомощность в кресле президента, куда он попал исключительно и только с помощью махинаций партаппарата КПСС, решил покрасоваться на габельсовском канале Московии. Уважающий себя человек не позволит себе такого рода кульбиты, попахивающие тривиальной подачкой кремлядей за свою легитимацию хоть в каком-либо виде.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Старый комуняка совсем из ума выжил
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