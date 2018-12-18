''Вы хорошие люди!'' Экс-президент Украины удивил заявлением в эфире росТВ

Первый президент Украины Леонид Кравчук появился в эфире российского телевидения, сделав комплимент пропагандистам Кремля.

Политик 17 декабря вышел на связь в программе "60 минут" на канале "Россия 1", где обсудил с пропагандистами действующего главу государства Петра Порошенко.

"Вы, конечно, хорошие люди, и я всегда с удовольствием смотрю ваши передачи и ваша смелось... Но я хочу, чтобы вы разрешили по Порошенко решать украинскому народу, избрать его президентом или нет", — сказал Кравчук.

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Также пропагандисты попытались подтолкнуть Кравчука к тому, чтобы он назвал политику Порошенко преступной, на что первый президент Украины ответил: " Только суд может определить, преступник человек или нет. Не берите на себя функции суда".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кравчук выступил с заявлением о том, что в случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать в течение года.