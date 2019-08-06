"Вы думали, что даром?" Ивано-франковская больница попала в громкий скандал из-за взяток

Работники Ивано-Франковской областной детской клинической больницы попали в громкий скандал из-за взяток. Жительница города пожаловалась в сети на то, что медики отказывались оказывать помощь ее ребенку без "денег в конверте".

Гневной пост разместила франковский фотограф Мирослава Молитовник на своей странице в Facebook. Она отметила, что в больницу попал ее сын с переломом носа и ушибом головного мозга.

"Такого отношения, как в областной детской больнице на Коновальца, я еще не видела!" – написала франковчанка.

Мирослава Молитовник с сыном Facebook Мирославы Молитовник

По ее словам, на осмотр к лору ребенок попал на пятый день пребывания в медучреждении. Дело в том, что сначала визит врача постоянно оттягивали, говоря, что он придет позже, а впоследствии, на выходных, работники только "разводили руками".

"И тогда нам сказали, что хоть и на 10-ий день бы осмотрел, все равно ничего бы не делали, потому что наркоз не дают пока есть сотрясение... Нос все же сравнили, на 7-ой день, но без наркоза!" – отметила Молитовник.

Она добавила, что позже к ней пришел заведующий отделением, чтобы провести "инструктаж".

"Госпожа, вы если хотите консультацию, то берете деньги, кладете в конверт и идете к завотделением, тогда консультируемся... Или что? Или вы думаете, что это все даром?" – пересказала реплику медика франковчанка.

По словам Молитовник, женщина, находившаяся с ребенком в этой же палате, сразу дала взятку врачу. Фотограф отметила, что перед этим медик, осматривая ребенка соседки, сказал, что "дальше ему лень смотреть".

"Женщина из нашей палаты побежала к нему с деньгами, которые она ходила доснять из банкомата, потому что не рассчитывала на такую сумму! Но откуда берутся эти цифры, я так и не поняла! Этот же врач таки "забил" на моего ребенка, сказав идти к его коллеге", – написала франковчанка.

По состоянию на 10:20 6 августа пост собрал более 350 распространений и более 190 комментариев. Пользователи возмутились ситуацией и рассказали о похожих случаях.

"Несколько лет назад моего ребенка прооперировали на Коновальца, цены "благодарности" я не знала, поэтому поспрашивала тех, кто такую же операцию пережил, но оперировался у другого врача. Соответствующее сумму подготовила. Реакция хирурга на мою благодарность, дословно: О! Ну это что ел, что радио слушал! Еще хотя бы 500 грн доложите", "У нас тоже есть горький опыт посещения лора в этой больнице. Ребенок не дает теперь прикоснуться к себе врачам, а я долгое время находилась в шоке. О деньгах все прямо, без намеков. А отношение к маленьким пациентам просто ужасное!" – написали в сети.

По словам горожан, взяточничество в этом медучреждении случается часто, более того – такая "традиция" существует уже десятками годов.

"Сейчас мне 45!! Но эта больница уже более 30 лет, такая! Имел возможность в ней лечиться!!! Будучи еще ребенком, попал туда с аппендицитом, и два раза меня резали – оба неудачно!!! Пролежал месяц и неделю, хотя в других больницах неделю – и дома !!!... Друзья, здесь еще при союзе беспорядок был!!!", "В лоротделении, наверное, все такие, мы тоже там лежали с гайморитом, тоже все открыто говорилось "не осмотрю, потому что нет стимула", – добавили пользователи.

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Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске врачи городской детской клинической больницы уверяют, что у них нет свободных часов и талонов для приема, впрочем, охотно осматривают пациентов за "благотворительные взносы".

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