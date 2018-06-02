"Вы, бл*дь, вообще не представляете": Бабченко написал о пережитом

Российский журналист Аркадий Бабченко написал эмоциональный пост о пережитом, посмеявшись над тем, как в сети критикуют инсценировку покушения.

"Самое смешное, что они пишут все это на полном серьезе. Вот на полном серьезе садятся, надувают щеки, и начинают изливать свою высокую мораль на экран. Грозят пальцем и размазывают тебя с говном. И это все невероятно важно. А ты приходишь такой из морга, от тебя за километр прет кровью и вонью разделочной, не спавший сутки, переживший свое убийство, месяц ходивший с мишенью на лбу и ждавший выстрела, месяц проживший с осознанием того, что твоя смерть уже оплачена", – написал он в Facebook.

По его словам, эта мысль пригвождает. Кроме того, приходится переживать, сколько времени еще ходить с охраной.

"Конечно - обнимаешь жену, которая уже даже не в истерике, стадия истерики закончилась несколько дней назад, а теперь уже полное, абсолютное опустошение, мертвенное бесчувствие, все выжато напрочь, не осталось уже вообще никаких эмоций, несколько дней живешь, как просто оболочка, внутри нет ничего, только пустота, жизнь твоя сломана в очередной раз и в очередной раз надо начинать все сначала. Не понятно где, совершенно не понятно как, ты не знаешь, сколько проживешь, не знаешь сколько месяцев, лет, тебе ходить с охраной, не знаешь, когда тебе можно будет хотя бы просто жить с незадернутыми шторами и подходить к окнам, а твоей дочери просто играть на улице с другими детьми", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что все прошлое отчеркнуто чертой и отрезано напрочь. Теперь ничего не важно, и ничего не имеет значения.

"Тебя с семьей сажают в тонированный "минивэн", везут на одну конспиративную квартиру, потом перевозят на вторую, на третью, корвалол и валерьянка уже не берут, и вы пьете их горстями, сделав ближайшей аптеке годовую выручку, а потом тебя начинает отпускать, и возвращаются чувства, и руки начинает трясти так, что хоть отбойным молотком работай, а потом проходит и это, и ты впервые за несколько дней уже не хочешь блевать и даже можешь что-то запихнуть в себя из еды, и жена твоя тоже уже может поесть, и вы сидите и что-то клюете", – пояснил он.

Бабченко отметил, что потом проходит "отходняк" и уже можно улыбаться.

"И вот, наконец, почти ожив, ты открываешь "Фейсбук" и читаешь, как Сережа, или Саша, или Маша грозят пальчиком, надувают щеки, с умным видом учат тебя морали и размазывают с говном, и так это все им кажется важным, и - читаешь, читаешь, и улыбаешься, ух вы милые мои, ух вы хорошие, как же я обожаю эти ваши высокоумные ср*чи в "фейсбуке", – написал журналист.

Он добавил, что в соцсети они могут "хоть убить". Однако, Бабченко попросил, чтобы это случалось отныне только в Facebook.

"Но, пожалуйста, можно это будет теперь только в "фейсбуке", а в реальности не будет больше никогда, потому что вы, бл*дь, вообще них*я не представляете, через какой ад мне пришлось протащить своих близких. И не дай бог вам это представить и пережить. Так что пишите, а ты только что вернулся из такой тьмы, из такой пропасти вылез, и ты читаешь, и улыбаешься, и обнимаешь дочку, открываешь пиво, закуриваешь, и тебе хорошо, и небо, и солнце, и зелень деревьев, и птицы, и тебе так до балды, и ты улыбаешься, улыбаешься", – резюмировал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая стало известно об "убийстве" Бабченко в собственной квартире. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Позже появилась информация о его семье.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко. Шевченковский райсуд арестовал его вечером на 2 месяца без права внесения залога.

1 июня Бабченко написал гневный пост о том, как пропагандисты Кремля третировали по телефону его детей.