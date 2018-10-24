''Введи войска'': скандал с письмом Януковича Путину получил продолжение

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, что письмо политика к главе РФ Владимиру Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины "отсутствует де-юре".

Во время зачитывания дебатной речи в Оболонском суде Киева 24 октября он также отметил, что нет доказательств того, что существует письмо Януковича, в котором он признает Сергея Аксенова "главой Крыма", передает "Цензор.НЕТ".

Адвокат подчеркнул, что в деле есть копии письма Януковича без подписи. И этот документ прокуратура получила от Министерства иностранных дел. И там же - копия письма тогдашнего постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина, к которому приложено письмо его подзащитного.

Цензор.НЕТ

Горошинский заявил, что российский дипломат прикрепил к своему заявлению письмо Януковича без подписи, а показывал на камеры письмо с подписью.

"Произошла фактически замена одного заявления на другое... Произошла фальсификация. Вместо текста без подписи появилась фотокопия текста с подписью. Как трактовать это со стороны доказательства? Это же главное доказательство, с которого стартует сторона обвинения. Они опираются на письмо, которого де-юре не существует!" - сказал он.

Защитник Януковича напомнил, что ранее в деле был только текст письма, а потом появились фотокопии.

"Копии писем должны считаться ненадлежащим и недопустимым доказательством, поскольку не доказано существование этого документа!.. Оригинал документа может существовать в Секретариате ООН или в Министерстве иностранных дел РФ", - допустил Горошинский.

Он также заявил, что сторона обвинения обращалась в США, хотя у них не было оригинала письма Януковича. При этом в деле есть постановления украинских судов, которые санкционируют временный доступ следователя в Администрацию Президента РФ и Совет Федерации РФ с изъятием оригинала письма Януковича к Путину.

Адвокат утверждает, что в АП РФ и Совфед РФ украинские следователи не обращались.

"Суд не может признать копию письма Чуркина допустимым доказательством. Я заявляю соответствующее ходатайство!" - заявил Горошинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальное письмо Януковича Путину было обнародовано в суде 8 октября.