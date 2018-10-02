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Введение миротворцев на Донбасс: в Украине показали, как это будет

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало модель миротворческой миссии при участии Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбассе.

В частности, проект предполагает разделение на три части: военный, полицейский и гражданский компоненты.

Военный - будет заниматься разведением сил, разоружением, демилитаризацией и разминированием территории, отмечается в схеме на странице ведомства в Twitter.

Кроме того, полицейский компонент будет восстанавливать правопорядок, защищать собственность, осуществлять функцию коммуникации на Донбассе, а гражданский - обеспечит восстановление социальной помощи, образования, медицины, будет отвечать за проведение выборов, восстановление экономики, а также возвращение переселенцев.

Введение миротворцев на Донбасс: в Украине показали, как это будет

По словам руководителя ведомства Вадима Черныша, эту модель должны поддержать союзники Украины.

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"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миссии, у РФ не будет выхода", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на всей территории оккупированного Донбасса поможет вернуть мир на этих землях за считанные недели.

Читайте все новости по теме "Миротворческая миссия ООН" на OBOZREVATEL.

Темы
Миротворческая миссия ООНРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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