Введение миротворцев на Донбасс: в Украине показали, как это будет

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало модель миротворческой миссии при участии Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбассе.

В частности, проект предполагает разделение на три части: военный, полицейский и гражданский компоненты.

Военный - будет заниматься разведением сил, разоружением, демилитаризацией и разминированием территории, отмечается в схеме на странице ведомства в Twitter.

Кроме того, полицейский компонент будет восстанавливать правопорядок, защищать собственность, осуществлять функцию коммуникации на Донбассе, а гражданский - обеспечит восстановление социальной помощи, образования, медицины, будет отвечать за проведение выборов, восстановление экономики, а также возвращение переселенцев.

По словам руководителя ведомства Вадима Черныша, эту модель должны поддержать союзники Украины.

"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миссии, у РФ не будет выхода", - подчеркнул он.

В.Черниш про миротворчу місію:

В України вже є бачення того, якою має бути миротворча місія ООН.Ініціатива України має бути консенсусною з більшістю країн. Якщо всі союзники 🇺🇦 підтримають запропоновану модель місії, у РФ не буде виходу



Запропонована МТОТ орієнтовна модель⤵️ pic.twitter.com/dTh65k8EO7 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на всей территории оккупированного Донбасса поможет вернуть мир на этих землях за считанные недели.