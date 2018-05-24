Вторжение в Азовское море: названы три цели России

Россия преследует экономико-финансовую и военную цели в Азовском море, которые направлены на давление на Украину.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Апострофу".

"Во-первых, со строительством Керченского моста уменьшается тоннаж судов, которые могут пройти под этим мостом - это сильный удар по экономике, по портовой системе Мариуполя. Во-вторых, Россия хочет поставить в неудобные рамки рыболовную отрасль Украины в Азовском море и тем самым создать условия для нанесения Украине значительного экономического ущерба", - рассказал он.

По мнению Богдана, третьей целью Кремля является оказание политического и военного давления, которое можно будет использовать во время масштабной агрессии против Украины.

"И, в-третьих, это проба пера с тем, чтобы использовать этот фактор и в военном компоненте, потому что Россия никогда не признавала условную границу в Азовском море, а теперь понятно, почему она ее не признавала. И эти попытки направлены на то, чтобы, с одной стороны, отвлечь внимание общественности, а с другой - нанести Украине серьезные убытки и привести к определенному нагнетанию ситуации в Украине", – отметил он.

Эксперт пояснил, что падение экономики приведет к недовольству, так как за этим идут низкая зарплата и падение социальных стандартов.

"Россия преследует экономико-финансовую и военную цели для того, чтобы давить на этот регион и в конечном итоге попробовать в какой-то момент задействовать морской фактор во время масштабной агрессии против Украины", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска