Вторжение России в Украину: названы опасные участки

В Украине есть несколько участков, где существует опасность вторжения Российской Федерации.
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью "Апострофу", комментируя ситуацию в Азовском и Черном морях и в Керченском проливе.
"Если говорить жестко, то блокировка наших портов состоялась. Мы начинаем терять деньги, то есть, несем экономические убытки из-за блокировки портов. Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать – это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс "Нептун" и другие мероприятия", - отметил он.
ВСУ
Народна правда
Згурец предположил, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений, также нужны и бесшумные и малогабаритные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны.
"Своими ракетными катерами нам будет очень трудно справиться с мощью России в формате непотопляемого авианосца "Крым", - пояснил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС заявили, что украинский флот готов к кардинальным мерам в случае, если начнется прямое боевое столкновение в Азовском море.
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