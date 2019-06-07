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Вторжение России в Украину: названы опасные участки

2.4тЧитать материал на украинском

В Украине есть несколько участков, где существует опасность вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью "Апострофу", комментируя ситуацию в Азовском и Черном морях и в Керченском проливе.

"Если говорить жестко, то блокировка наших портов состоялась. Мы начинаем терять деньги, то есть, несем экономические убытки из-за блокировки портов. Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать – это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс "Нептун" и другие мероприятия", - отметил он.

ВСУ

ВСУ

Народна правда

Згурец предположил, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений, также нужны и бесшумные и малогабаритные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны.

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"Своими ракетными катерами нам будет очень трудно справиться с мощью России в формате непотопляемого авианосца "Крым", - пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС заявили, что украинский флот готов к кардинальным мерам в случае, если начнется прямое боевое столкновение в Азовском море.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дайте ему селёдки.
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васильевич василий
васильевич василий
Нужен врун болтун и нептун
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Макарский Александр
Макарский Александр
Свыно-рейх сам развалится после очередной революции гнидости и обоссаного майдана
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